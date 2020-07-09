Российский иммунолог перечислил три новых загадки коронавируса

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09.07.2020, 12:30, Разное

После нового исследования коронавируса исследователи из Франции и Швеции столкнулись с тремя новыми загадками. Все они заключаются в необъяснимом поведении иммунитета, когда инфекция попадает в организм, по словам исследователя-иммунолога Николая Крючкова, он не запоминает ее.
В рамках исследования эксперты изучили образцы крови, взятые у членов нескольких семей. В этих семьях присутствовали зараженные коронавирусом и просто контактировавшие с инфицированными пациентами. Оказалось, что в некоторых случаях после выздоровления отсутствовали антитела, а вот Т-лимфоциты присутствовали. Иначе их иногда называют «клетки памяти».

Вторая загадка заключается в том, что у одного из инфицированных коронавирусом отсутствовала иммунная реакция, поэтому организм не воспроизводил ни антител, ни Т-клеток. Третья странность проявлялась в том, что исследователи находили Т-лимфоциты, а вот следы самой болезни COVID-19 отсутствовали.

Крючков отметил, что наличие Т-клеток указывает на то, что у населения все же вырабатывается иммунитет к коронавирусу.



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