Скандалы: Суд не поддержал «Прогресс»

09.07.2020, 12:25, Разное

Минобороны РФ выиграло иск о взыскании с ракетного центра 2,1 млрд рублей

Арбитражный суд частично удовлетворил исковое заявление Министерства обороны РФ о взыскании с самарского АО «Ракетно-космический центр „Прогресс“» более 2,1 млрд руб. Судебное разбирательство началось в ноябре прошлого года. В январе текущего года суд стал рассматривать дело в закрытом режиме, поскольку «от „Прогресса“ поступили документы, имеющие гриф „Секретно“». По информации в «СПАРК-Интерфакс», иск Минобороны связан с защитой деловой ­репутации.

Арбитражный суд Москвы вынес решение по иску Минобороны РФ о взыскании с самарского РКЦ «Прогресс» более 2,1 млрд руб. Как сказано в электронной карточке дела на сайте суда, иск удовлетворен частично. В решении подробности спора заменены фразой «судебный акт принят в закрытом заседании». Иск к «Прогрессу» поступил в суд в ноябре прошлого года. В январе этого года от ракетно-космического центра судье поступили документы с грифом «Секретно», из-за чего рассмотрение иска перевели в закрытый режим. По данным в «СПАРК-Интерфакс», исковое заявление Минобороны связано с защитой деловой репутации.

АО «РКЦ «Прогресс» создано в 2014 году. Собственником организации является Росимущество. Компания занимается разработкой, производством и эксплуатацией ракет-носителей среднего класса, используемых для запуска пилотируемых и транспортных кораблей на Международную космическую станцию, а также запусков зарубежных полезных нагрузок. Также ракетно-космический центр участвует в разработке спутников видовой разведки. Руководит РКЦ Дмитрий Баранов. По данным в «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году выручка «Прогресса» составила 28 млрд руб., прибыль — 1,6 млрд руб. Финансовая отчетность за более поздний период не опубликована.

Бывшего генерального директора «Прогресса» Александра Кириллина обвиняют в совершении преступлений по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата») и ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). По версии следствия, господин Кирилин с 2011 года по декабрь 2016 года заключил с ООО «Союзобщемашимпорт» договор на закупку гидравлического вытяжного пресса по завышенной стоимости — более 125 млн руб. Помимо этого по его инициативе сотрудников ФГУП «ЦСКБ-Прогресс» направили в командировку в Германию — во время командировки дополнительно потратили свыше 745 тыс. руб. В итоге нанесенный предприятию общий ущерб превысил 126 млн руб., считают следователи. Кроме того, по информации правоохранителей, в 2017 году Александр Кирилин «совершил растрату, то есть хищение вверенного ему имущества, на сумму более 3,5 млн руб.». В октябре 2019 года Кировский районный суд вернул уголовное дело в ­прокуратуру.

Министерство обороны страны шесть раз предъявлял самарскому ракетно-космическому центру иски, как правило, связанные с неисполнением «Прогрессом» обязательств по договору поставки. Крупнейший из них — на 421 млн руб.— подан в июле прошлого года. Дело также было засекречено. В конце прошлого месяца суд удовлетворил иск частично.

На «Прогрессе» претензии заказчика комментировать отказались. «Раз Минобороны выиграло иск, к ним и обращайтесь»,— ответила „Ъ“ начальник отдела по связям с общественностью и СМИ ракетного центра Ольга Гурина. Как пояснила адвокат, партнер бюро «Бишенов и Партнеры» Анжелика Решетникова, из-за наличия в деле сведений, относящихся к государственной тайне, стороны не имеют права разглашать никакую информацию о ходе слушания и о принятом ­решении.

Как предположил партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, с учетом суммы иска предметом спора могли быть либо конструкторские работы, связанные с гособоронзаказом, или поставка какой-либо ракетной техники, связанной с реализацией оборонных интересов страны.

Сабрина Самедова