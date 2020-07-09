Известную актрису бросил муж после новости о раковой опухоли у сына

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09.07.2020, 12:23, Разное

Первым мужем звезды стал оператор Сергей Кулишенко. У пары родились мальчики Иван и Александр. В годовалом возрасте Саша перенес менингит, после чего ему поставили страшный диагноз. Нейробластома – одна из самых агрессивных форм рака, за считаные месяцы опухоль разрослась до огромных размеров.

Чтобы вылечить сына, Татьяна Абрамова делала все, что могла. Актриса очень много работала, ведь на лечение в Германии требовались колоссальные средства. В этот непростой период звезду ждал еще один удар: Сергей бросил ее с больным ребенком на руках.

Как отметила артистка в эфире шоу “Судьба человека”, она не держит зла на мужа. По словам знаменитости, решение расстаться было обоюдным. Актриса поняла, что не сможет тянуть еще и супруга – проще все взвалить на себя. Татьяна признала, что новость о раке сильно ударила по партнеру: “Известие о болезни Саши его травмировало…”

Абрамова нашла утешение в вере, стала часто ходить в храмы. В студии программы “Судьба человека” знаменитость вспомнила, что в день первой операции сына вручила мужу листок с молитвой, и они шесть часов подряд читали ее вслух. Также супруг часто приезжал к мальчику в Германию – ребенок был счастлив видеть папу.



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