 

Компания Xiaomi Youpin представила «умную» сушилку для белья

09.07.2020, 12:20, Новости дня

Известная компания Lumi презентовала умную сушилку для различного белья под названием Aqara Smart Clothes Dryer Lite.

Преимуществом устройства следует обозначить автоматическую систему снижения высоты конструкции для удобства повесить вещи для сушки. Модель выполнена из нержавеющей стали, которая позволяет повысить срок службы конструкции Aqara Smart Clothes Dryer Lite. Предложенная новинка будет полезна как для одежды, так и для крупного постельного белья. Помимо этого, разработчики оснастили сушилку функцией освещения до 15 м.кв.

В зависимости от потребностей можно увеличить или уменьшить габариты всей сушилки. Также владельцы смартфонов могут подключить Aqara Smart Clothes Dryer Lite к приложению Xiaomi Mijia. Стоимость нового полезного устройства составляет 127 долларов.



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