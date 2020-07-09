 

Политолог: Задержание Фургала должно было произойти намного раньше

09.07.2020, 12:16, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и Tohatsu«Я неоднократно задавался вопросом: «А что Фургал собирается делать? Неужели он не понимает, что его в конце концов посадят?». Складывалось впечатление, что у него заготовлен самолет и он в любой момент может вылететь заграницу», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя задержание главы Хабаровского края Сергея Фургала.

«Задержание Фургала должно было произойти намного раньше. Только какое-то чудо, удача, тщательно скрываемые детали преступлений и нехватка доказательной базы не позволяли осуществить задержание», – сказал профессор ВШЭ, политолог Олег Матвейчев.

«Пресса еще с 2008 года рассказывала о заказных убийствах, которые висят на Фургале, о его связях с криминалом. Другое дело, что следственные органы не особо хотели связываться с на тот момент депутатом Госдумы, потому что это малоперспективно: нужно как минимум разрешение Генпрокуратуры и миллион железобетонных доказательств. Дело расследовалось очень медленно», – отметил собеседник.

«В то же время цинизм, популизм и наглость этого человека зашкаливали. Я неоднократно задавался вопросом: «А он что собирается делать? Неужели он не понимает, что его в конце концов посадят?». Складывалось впечатление, что у него заготовлен самолет и он в любой момент может вылететь заграницу. Но следствие абсолютно справедливо не дало ему уйти от ответственности», – полагает Матвейчев.

В свою очередь директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский уверен в том, что Фургал задержан именно за тяжелые криминальные преступления.

«Я не вижу предпосылок для политизации этой ситуации именно в силу предъявленных обвинений, – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД. – Если у силовиков есть основания выдвигать такие обвинения, то дальше запускается механизм, который работает однозначно. Политическая власть не имеет отношения к этому вопросу».

«Если бы речь шла о финансовых или экономических преступления – это одно дело. Совсем другое дело, когда есть факты причастности к заказным убийствам. Разве в таком случае правоохранительные органы могут действовать иначе? Конечно нет. Потому несмотря на то, что речь идет о событиях 15-20-летней давности, наказание должно быть неизбежным», – резюмировал Потуремский.

Напомним, в четверг Фургала задержали в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Также следователи проверяют Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям. Губернатора Хабаровского края уже отправили в Москву.  

В свою очередь лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, членом которой является Фургал, считает, что задержание главы региона прошло не в самой корректной форме. Кроме того, Жириновский отказался исключить Фургала из ЛДПР.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему хабаровскому губернатору припомнили «лихие нулевые». 



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