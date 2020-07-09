 

Стало известно об участии в беспорядках в Белграде наемников из американской Blackwater

09.07.2020, 12:16, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuНаемники одной из крупнейших в мире частных военных компаний (ЧВК) американской Blackwater принимали участие в протестах в Белграде, переросших в столкновения с полицией, сообщило в четверг сербское издание Alo.

Газета сообщает, что помимо праворадикалов, студентов, и представителей общественного движения «1 из 5 миллионов» на протестах в Белграде принимали участие наемники ЧВК Blackwater, граждане Сербии, которые ранее воевали на востоке Украины на стороне ВСУ.

Издание считает, что за протестом стоят очень хорошо организованные группы, связанные с иностранными силами, которые стремятся «устроить братоубийственную войну в Сербии». В статье говорится, что наемники Blackwater во время протестов «очень профессионально координировали болельщиков и других участников протестной акции», передает ТАСС.

Ранее министр обороны страны Александр Вулин заявил, что беспорядки последних дней в Сербии являются попыткой начать гражданскую войну и захватить власть.

В среду вечером в ряде городов Сербии прошли антиправительственные выступления, в ходе которых хулиганы нападали на офисы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), а также атаковали журналистов.

На предыдущих протестах со вторника на среду пострадали 43 полицейских и около двух десятков граждан. Одного из сотрудников МВД сбила машина.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как сербы устроиликоронавирусный майдан.



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