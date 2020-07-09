 

Мнение: богатство России

09.07.2020, 12:15, Разное

 Страна, которая выпускает самые быстрые в мире ракеты и помогает половине мира если не вооружениями, то прощением долгов, должна иметь денюжку.
 Это совершенно очевидный факт.
 Ракеты на бумажке не нарисуешь и чтобы прощать долги, надо сначала дать в долг.
 Проще говоря, Россия очень богатая страна…думал я, основываясь на вполне очевидных фактах. Все знают как я люблю факты.
 И тут Российская газета, официальный орган российского правительства, который никогда не врет ( я имею ввиду орган) разбила мои логичные построения в пух и прах.

 Россиянам, потерявшим работу, выплатят максимальное пособие по безработице независимо от из заработка. В сумме….аж 12, 130 рубликов.
Двенадцать тысяч сто тридцать рублей ноль ноль копеек.
 На целый месяц.
 Кушай, не хочу.
 Это аж 231.5 канадских доллара.
 Это деньги, которые сопливый (не от коронавируса) канадский подросток зарабатывает раздачей кофе в Тим Хортоне (у вас его нет) ровно за два (2) дня работы.
 Правда у Канады нет самых быстрых ракет и долги мы прощаем только Трампу так как он ходит без маски, чего мы боимся.
 P.S. и не надо мне рассказывать, что в российских Васюках взрослый человек может прожить на 12 тысяч деревяных в месяц. Знаем мы эти ваши Васюки, сами оттуда уехали….

https://rg.ru/2020/07/07/povyshennyj-razmer-posobij-po-bezrabotice-sohranitsia-do-konca-leta.html
https://www.gosuslugi.ru/help/news/2020_05_08_work_pay
https://www.google.com/search?q=exchange+rate+ruble+to+canadian+dollar&oq=exchange+rate+ruble+canad&aqs=chrome.1.69i57j0l3.22714j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Источник: Теория элит



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05 / “Все идет тип-топ”: Агата Муцениеце наладила отношения с Павлом Прилучным

16.05 / Игорь Крутой может лишится “пьедестала почёта” из-за конкуренции в семье

18.05 / В Москве из-за аномальных холодов может выпасть снег

13.06 / Мнение: «Негро Примеро», или Крах операции «Гедеон»

30.06 / Мнение: Рождаемость в России, бесплатная доставка лекарств и российско-белорусские визы

22.05 / Чтобы выиграть гонку ядерных вооружений, США готовы загнать Россию и Китай в такие расходы, что они разорятся “до нитки”

09.05 / Названы опции, которые больше всего ждут в iPhone 12

03.06 / Как делать лифтинг-массаж в домашних условиях: мастер-класс от эксперта

23.06 / Эксперты составили топ-5 опасных препаратов из домашней аптечки

09.06 / Александра Стриженова вышла замуж и намекнула на прибавление в семье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска