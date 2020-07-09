Мнение: богатство России

09.07.2020, 12:15, Разное

Страна, которая выпускает самые быстрые в мире ракеты и помогает половине мира если не вооружениями, то прощением долгов, должна иметь денюжку.

Это совершенно очевидный факт.

Ракеты на бумажке не нарисуешь и чтобы прощать долги, надо сначала дать в долг.

Проще говоря, Россия очень богатая страна…думал я, основываясь на вполне очевидных фактах. Все знают как я люблю факты.

И тут Российская газета, официальный орган российского правительства, который никогда не врет ( я имею ввиду орган) разбила мои логичные построения в пух и прах.

Россиянам, потерявшим работу, выплатят максимальное пособие по безработице независимо от из заработка. В сумме….аж 12, 130 рубликов.

Двенадцать тысяч сто тридцать рублей ноль ноль копеек.

На целый месяц.

Кушай, не хочу.

Это аж 231.5 канадских доллара.

Это деньги, которые сопливый (не от коронавируса) канадский подросток зарабатывает раздачей кофе в Тим Хортоне (у вас его нет) ровно за два (2) дня работы.

Правда у Канады нет самых быстрых ракет и долги мы прощаем только Трампу так как он ходит без маски, чего мы боимся.

P.S. и не надо мне рассказывать, что в российских Васюках взрослый человек может прожить на 12 тысяч деревяных в месяц. Знаем мы эти ваши Васюки, сами оттуда уехали….

https://rg.ru/2020/07/07/povyshennyj-razmer-posobij-po-bezrabotice-sohranitsia-do-konca-leta.html

https://www.gosuslugi.ru/help/news/2020_05_08_work_pay

https://www.google.com/search?q=exchange+rate+ruble+to+canadian+dollar&oq=exchange+rate+ruble+canad&aqs=chrome.1.69i57j0l3.22714j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8