Фургал доставлен в Москву

09.07.2020, 12:08, Новости дня

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, подозреваемый в организации убийств, доставлен в Москву, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В сопровождении сотрудников ФСБ и СК Фургал в 12:18 мск доставлен рейсовым самолетом в столицу. Его вывезли с территории аэропорта Шереметьево и везут на допрос в Следственный комитет в Техническом переулке», – сообщил источник ТАСС.

Напомним, в четверг Фургала задержали по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей.

По данным СК, Фургал задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко назвала его «очень честным человеком». По ее словам, о том, «какой он губернатор – судить жителям края».

Позднее задержанного губернатора Фургала отправили в Москву.