Личное: Она никакая
09.07.2020, 12:02, Разное
Почему мы, женщины, так боимся утратить привлекательность? Может, потому, что без неё мы невидимы? Неинтересны? Нас как бы не существует?
Даже представляя себя в пожилом возрасте, мы все хотим быть ухоженными, стильными, приятными глазу.
Фото: istockphoto.com
Иными словами, мы все хотим быть заметными.
Из категории сексуальных самочек мы, скрепя сердцем, согласимся переползти в категорию элегантнейших бабушек. Однако ни одна из нас не желает, чтобы про неё сказали: «Она никакая». Ни в молодости, ни в зрелости, ни в старости.
Откуда же тогда берутся эти никакие женщины?
Их же — много: шатаются по улицам с землистыми лицами и низкобюджетными волосёнками, а жизнь-то проходит.
Фото: dreamstime.com
Порой мне кажется, что эти самые никакие женщины — чуть полноватые, чуть тускловатые — искренне верят в то, что в любой момент они могут взять себя в руки и стать классными. Хоть завтра!
Увы, это завтра у них, как правило, не наступает никогда.
Я вас люблю и очень хочу, чтобы прямо сейчас приняли решение перестать быть никакими. Жизнь у вас — одна, и прожить её нужно с гордо поднятой головой холёной женщины.
Подозреваю, что многие из вас за время карантина поправились. Кое-кто попивал винишко. Кто-то расслабился и забил на сон красоты, засыпая всё позднее и позднее. Есть среди вас и те, у кого леггинсы или треники стали второй кожей.
Пора завязывать! Стать никакой — просто, а вот вылезти из этой плачевной категории женщин — гораздо сложнее.
Что можно начать делать прямо сейчас?
1) Тело.
Если поправились, уменьшите порции еды ровно вдвое. Это очень простое действие с ошеломительно быстрым результатом.
2) Волосы.
Возьмите на себя обязательство ни один день не проживать с грязными волосами. Мойте голову. Всегда. Чистые волосы — это +10 очков к ухоженности любой женщины. Быстро. Дёшево. Эффективно.
3) Лицо.
Ложитесь спать до полуночи и ухаживайте за кожей по 8 часов в сутки, а не по 15 минут от силы.
Нет, я не ошиблась: именно по 8 часов в сутки. Да, такое возможно. Я всегда так делаю.
Уже довольно давно я сплю с масками на лице. Вместо ночного крема — ночная маска. Это простейший ритуал выведет вашу ухоженность на новой уровень. Пользуясь правильными ночными масками, вы перейдёте в категорию холёных женщин.
Из недавно попробованных самый заметный результат дала Ночная маска с Биотическим Комплексом от dr.brandt®.
Расскажу, почему.
Вы в курсе, что на вашей коже проживают миллиарды микроорганизмов, образующих уникальную экосистему? Эта экосистема называется микробиом.
Когда количество вредных микроорганизмов микробиома превышает количество полезных, баланс в экосистеме нарушается. Происходит высвобождение токсинов, выделяемых вредными бактериями.
Последствия могут быть любыми: от прыщиков и землистого тона лица до обезвоженности.
Ночная маска от dr.brandt® великолепно восстанавливает микробиом кожи. Всё то время, что вы спите, маска работает.
Воспаления, покраснения, обезвоженность, тусклость — вот проблемы, которые решает маска. И не в течение 15 минут, а всю ночь.
На мой взгляд, лучшего средства по уходу за кожей, чем хорошая ночная маска, просто нет.
Не будьте никакими. Будьте холёными. Тем более, что это несложно и недорого, если подходить к делу с умом.
На первый заказ — скидка 10%. На всём сайте Beautyroom скидки — до 50%. Покупать там можно смело: все сертификаты у них есть, всё официально.
А, по-вашему, чем холёная женщина отличается от никакой? Что есть у одной, чего нет у другой?
Себя к каким относите? Только честно!
Источник: Лена Миро
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