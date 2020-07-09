Личное: Она никакая

09.07.2020, 12:02, Разное

Почему мы, женщины, так боимся утратить привлекательность? Может, потому, что без неё мы невидимы? Неинтересны? Нас как бы не существует?

Даже представляя себя в пожилом возрасте, мы все хотим быть ухоженными, стильными, приятными глазу.



Фото: istockphoto.com

Иными словами, мы все хотим быть заметными.

Из категории сексуальных самочек мы, скрепя сердцем, согласимся переползти в категорию элегантнейших бабушек. Однако ни одна из нас не желает, чтобы про неё сказали: «Она никакая». Ни в молодости, ни в зрелости, ни в старости.

Откуда же тогда берутся эти никакие женщины?

Их же — много: шатаются по улицам с землистыми лицами и низкобюджетными волосёнками, а жизнь-то проходит.



Фото: dreamstime.com

Порой мне кажется, что эти самые никакие женщины — чуть полноватые, чуть тускловатые — искренне верят в то, что в любой момент они могут взять себя в руки и стать классными. Хоть завтра!

Увы, это завтра у них, как правило, не наступает никогда.

Я вас люблю и очень хочу, чтобы прямо сейчас приняли решение перестать быть никакими. Жизнь у вас — одна, и прожить её нужно с гордо поднятой головой холёной женщины.

Подозреваю, что многие из вас за время карантина поправились. Кое-кто попивал винишко. Кто-то расслабился и забил на сон красоты, засыпая всё позднее и позднее. Есть среди вас и те, у кого леггинсы или треники стали второй кожей.

Пора завязывать! Стать никакой — просто, а вот вылезти из этой плачевной категории женщин — гораздо сложнее.

Что можно начать делать прямо сейчас?

1) Тело.

Если поправились, уменьшите порции еды ровно вдвое. Это очень простое действие с ошеломительно быстрым результатом.

2) Волосы.

Возьмите на себя обязательство ни один день не проживать с грязными волосами. Мойте голову. Всегда. Чистые волосы — это +10 очков к ухоженности любой женщины. Быстро. Дёшево. Эффективно.

3) Лицо.

Ложитесь спать до полуночи и ухаживайте за кожей по 8 часов в сутки, а не по 15 минут от силы.

Нет, я не ошиблась: именно по 8 часов в сутки. Да, такое возможно. Я всегда так делаю.

Уже довольно давно я сплю с масками на лице. Вместо ночного крема — ночная маска. Это простейший ритуал выведет вашу ухоженность на новой уровень. Пользуясь правильными ночными масками, вы перейдёте в категорию холёных женщин.

Из недавно попробованных самый заметный результат дала Ночная маска с Биотическим Комплексом от dr.brandt®.

Расскажу, почему.

Вы в курсе, что на вашей коже проживают миллиарды микроорганизмов, образующих уникальную экосистему? Эта экосистема называется микробиом.

Когда количество вредных микроорганизмов микробиома превышает количество полезных, баланс в экосистеме нарушается. Происходит высвобождение токсинов, выделяемых вредными бактериями.

Последствия могут быть любыми: от прыщиков и землистого тона лица до обезвоженности.

Ночная маска от dr.brandt® великолепно восстанавливает микробиом кожи. Всё то время, что вы спите, маска работает.

Воспаления, покраснения, обезвоженность, тусклость — вот проблемы, которые решает маска. И не в течение 15 минут, а всю ночь.

На мой взгляд, лучшего средства по уходу за кожей, чем хорошая ночная маска, просто нет.

Не будьте никакими. Будьте холёными. Тем более, что это несложно и недорого, если подходить к делу с умом.

На первый заказ — скидка 10%. На всём сайте Beautyroom скидки — до 50%. Покупать там можно смело: все сертификаты у них есть, всё официально.

А, по-вашему, чем холёная женщина отличается от никакой? Что есть у одной, чего нет у другой?

Себя к каким относите? Только честно!