Личное: Ощущаю себя плюсом

09.07.2020, 11:47, Разное

Самостоятельно разбирайте.

Посмотрите, что “девушки-плюсы” считают плюсом.

macha_milk

Здравствуйте, Эволюция. Хочу написать вам письмо про свои сложные отношения, в которых в очередной раз ощущаю себя плюсом. Как мне кажется, моя проблема заключается в том, что из-за плохих границ я очень много поддаюсь и уступаю. Вот моя история. Расскажу сначала коротко про себя и про него.

На момент, когда мы познакомились, в моей личной жизни было всё очень плохо. Сейчас тоже, наверно, так же, потому что никому я, кроме него, больше особо и не нужна. Замужем я не была ещё ни разу, до него были затянувшиеся на два года секс-онли, в которых со мной не хотели отношений, и параллельная этим секс-онли, тоже затянувшаяся на два года френдзона с другим парнем, с которым не хотела отношений я.

Он уже был женат, развёлся, так как его жена, по его словам, ему изменила, а он не смог её простить, и после этого у него четыре года ни с кем не было ни секса, ни отношений. ОЗ его, как мне кажется, ниже моей, так как у него нет постоянных работы и заработка и есть проблемы с алкоголем (он много пьёт, почти каждый день). Живёт в соседнем со мной городе, откуда ко мне приезжает. Когда мы познакомились, я тоже нигде не работала, потом я работу нашла, а он нет, так и зарабатывает случайными подработками.

Он очень быстро, после первой же встречи, признался мне в любви и предложил отношения, секс случился на второй встрече. Он тогда ещё спросил меня, когда у меня было в последний раз, я сказала, что неделю назад. «Считай, что ты меня у него отбил», – говорю. И он потом это часто вспоминал на протяжении всех наших отношений, что он увёл меня у другого парня.

После первого секса он познакомился с моей мамой, но ей он не понравился, из-за отсутствия денег и работы, а также потому что много матерился. Потом я стала сомневаться, нужны ли мне с ним отношения, написала ему, что, наверно, не готова пока становиться его девушкой, так как у меня нет к нему никаких чувств. Он на меня обиделся из-за этого, писал мне всю ночь, что я подрываю его веру в людей, что он пойдёт сейчас и скинется с моста и т. д., и мне стало казаться, что я, может быть, слишком жестоко с ним поступила, отказав ему так резко.

Утром мы снова встретились, он стал говорить, что не верит мне больше и хочет расстаться, но я обняла его крепко и сказала, что никуда не отпущу. Он отталкивал меня, убирал от себя мои руки, говорил, что это всё и чтобы я его отпустила и отстала от него, а мне почему-то стало казаться, что сейчас, наоборот, не нужно его отпускать, и я ещё больше сцепляла на нём руки, просила дать мне шанс и т. д. Потом он всё же ушёл, но вскоре вернулся, и у нас продолжились отношения.

После он долго мне это вспоминал: клал мои руки на себя и говорил «Пусти меня!», а я должна была его крепко держать и не пускать. Он просил меня так делать очень часто, и вскоре мне начало это надоедать. Ещё он стал называть меня присосавшейся к нему пиявкой. Часто бывало, что он на меня обижался за что-нибудь и хотел расстаться, а я бежала за ним, просила не уходить, но очень быстро после такой беготни я начинала чувствовать себя вымотанной и уставшей.

Первую неделю он приходил к нам домой, и почти каждый день сидел у нас дома с утра до вечера. Я ещё тогда много ему уступила в начале отношений: сказала пароль от своего телефона и разрешила читать другие мои переписки. Потом жалела об этом, так как он постоянно меня ревновал: накидывался на каждого парня, который мне что-то писал, мог сам забанить, кого захочет, или удалить переписку.

Спустя неделю мама его выгнала и запретила ему появляться в нашей квартире, и мы стали встречаться с ним на улице.

Когда мы гуляли, он часто предлагал мне зайти в какую-нибудь кафешку перекусить, и если я была голодная, я соглашалась. Покупала себе еду, садилась и ела. Он начинал меня просить, чтобы я купила и ему тоже, но я отказывалась, так как мы ещё раньше договорились, что каждый покупает себе еду сам за свои деньги. Тогда он просто садился рядом и смотрел, как я ем, говорил, ему достаточно и этого. Но однажды, когда я в очередной раз не захотела ему ничего покупать, он обиделся, встал и ушёл, а я продолжила кушать. Когда я шла уже домой, он нашёл меня и тут я, наверно, не сдержалась и вышла из границ, потому что стала объяснять ему, почему я должна что-то ему покупать, что он такой же взрослый и самостоятельный человек, как и я, но я у него ещё ни разу ничего не попросила, а он у меня всё время что-то просит, и что если он хочет расстаться со мной из-за этого, то я согласна, смирюсь как-нибудь. После этого мы просто продолжили гулять по городу.

Потом я всё же нашла с ним компромисс: я соглашалась поделиться с ним тем, что ем сама, или купить что-то одно на двоих, например, один стаканчик чая, и пить его вдвоём – глоточек я, глоточек он. Однако вскоре меня стало раздражать, что я так не наедаюсь, особенно если он кусал больше, чем я, или делал очень большие глотки. Я стала покупать себе порции с запасом и делилась с ним, но так приходилось отдавать больше денег и меня это раздражало ещё больше. В какой-то момент я не выдерживала, предлагала расстаться, могла сорваться и начать кричать на него ни с того ни с сего, но он уговаривал меня его не бросать, и мы мирились.

Сам он тоже тратил на меня деньги, когда они у него были. Весной подарил мне серебряное кольцо, цветы дарил, кеды купил, когда они мне были нужны. Говорил, что ему всегда было жалко тратить деньги на девушек, но на меня ему почему-то ничего не жалко. Однако потом стал жаловаться вдруг, что очень много на меня тратит, что я его «обираю», требовал вернуть ему деньги. Я деньги возвращать отказывалась, так как у него эти все подарки не просила и дарить не заставляла, предлагала вернуть назад сами подарки и расстаться с ним, он тогда начинал просить, чтобы я оставила всё себе, говорил, что расставаться не хочет. Несколько раз забирал у меня подаренное кольцо, я отдавала, а потом, когда я отказывалась принимать это кольцо назад, начинал уговаривать, чтобы я его взяла. Один раз чуть палец мне не выкрутил, когда хотел надеть на него обратно кольцо, которое только что снял, а я упиралась.

Ещё у нас в начале отношений было очень много секса, по несколько раз за день, часто по моей инициативе, и я даже стала переживать, не задаиваю ли я его. Он жаловался, что я его скоро затрахаю, обижался, что он для меня просто сексуальная игрушка и не более того, всё время хотел кончить в меня, но я отказывалась. Сейчас у нас уже секса не так много, как раньше.

Так как он меня всё время ревнует, он никуда не хочет отпускать меня одну, везде ходит со мной. Когда я хочу куда-то пойти, он сначала обещает не пустить меня туда любой ценой, а потом смиряется и идёт туда со мной вместе, даже если ему там не интересно. Проблемы возникают, когда я хочу сходить на какое-то платное мероприятие, а он туда пойти со мной не может, так как у него нет денег. Тогда я либо отказываюсь от этого мероприятия, либо он смиряется и разрешает мне туда пойти одной, либо просто иду туда, и потом только ему сообщаю, что сходила туда-то. Сначала он много психовал по этому поводу, кричал и ругался, что я пошла куда-то одна без него (его начинало, как он говорит, «бомбить»), но сейчас уже стал относиться к этому более спокойно.

Ещё он хочет, чтобы я постоянно была с ним на связи. Если я пару часов ничего не пишу ему вконтакте, он сразу мне звонит, а если не беру трубку – звонит всем моим знакомым, кому только может, спрашивает, почему я молчу, не случилось ли чего со мной и просит, чтобы они со мной связались и сказали мне ему написать. Моя коллега по работе его уже забанила из-за этого, сказала, что он её достал.

Прошлым летом я устроилась на работу промоутером – разносить рекламу по почте и раздавать листовки на улице. Работа мне эта нравится, так как на ней нормально платят, она не сложная и оставляет много свободного времени: я сама себе могу составлять график, какой хочу. Первый рабочий день он провёл со мной: просто ходил за мной следом все 8 часов. Потом мне сказали, что мне работать с ним нельзя, это не положено по регламенту, и если он и дальше будет так ходить вместе со мной, меня уволят. Я передала это ему, а он сказал, что ему похуй, он всё равно будет ходить со мной и никто ему не указ. Я тогда хотела с ним расстаться, он несколько дней уговаривал меня не бросать его, но и смириться с тем, что я буду «шараёбиться» неизвестно где целыми днями на работе, тоже не мог. Сказал, что если я его девушка, он должен контролировать каждый мой шаг, спросил, что для меня важнее, работа или он. Я сказала, что работа важнее, а он закрыл глаза руками и долго так обречённо сидел, обвинил меня, что я просто продалась деньгам.

Потом он всё же смирился, что я буду работать одна, но иногда всё же нет-нет, да и придёт ко мне на работу. Я тогда начинала нервничать, кричать, чтобы он уходил, что не дай бог узнают, что он пришёл, плакала, вмешивались прохожие, просили его отстать от меня. Я обещала его бросить, если он не перестанет приходить на мою работу, а он говорил, что тогда тем более будет приходить, будет мстить мне так за то, что я его бросила, потому что терять ему будет уже нечего. Но приходить ко мне всё же перестал, стали встречаться с ним после работы или в выходные.

Ещё мы часто ругаемся с ним из-за моего телефона. В начале встречи он просит дать ему телефон, потому что своего у него нет, я даю, так как лень сражаться с ним, но потом, когда мне этот телефон становится нужен, у него очень проблематично его забрать. Меня это злит, потому что это мой телефон и почему я не могу его забрать у него, когда захочу. Иногда он может сказать мне, что не отдаст мне телефон, пока я не куплю ему пиво или пока не пересплю с ним. В таких случаях я обычно кричу на него, требую вернуть телефон, обещаю вызвать милицию, если не вернёт. Хочется просто плюнуть, послать его и уйти, но я же не могу уйти, оставив свой телефон ему. Но один раз я всё же не выдержала и послала его, и он потом долго бежал за мной, кричал, чтобы я взяла свой телефон назад, а я шла и не отзывалась ни на что, потому что была очень злая. Потом он мне телефон вернул и мы помирились.

Несколько раз он делал мне предложение, но я ничего не отвечала ему, говорила, что подумаю. Один раз он сделал мне предложение, снимая всё это в прямую трансляцию вконтакте, которая велась с моего аккаунта. Он был тогда пьяный, а запись вёл его друг. Где-то час он стоял передо мной на коленях, держал за ноги и пытался добиться ответа, выйду ли я за него. Я не знала, что ему ответить, обещала подумать и дать ответ, когда он будет трезвый и не в прямом эфире, но он требовал ответа прямо сейчас. Трансляцию эту посмотрели 27 тысяч человек, я просила его выключить её, но он не слушал. Потом, когда протрезвел, он эту трансляцию удалил втихаря на моём телефоне, так как там было много негативных комментариев про него.

Несколько раз за всё время наших отношений он меня ударял, один раз разбил до крови нос. Каждый раз после этого я хотела его бросить, но он долго ходил за мной и просил прощения, и я его в конце концов прощала.

Я сама не могу понять до конца, зачем я с ним до сих пор. Наши отношения длятся уже полтора года. Может быть, я не совсем рефлексирую для себя его значимость?

Осенью прошлого года у меня были некоторые психические проблемы – я боялась задушить крысу, которую недавно себе купила. По этому поводу я обращалась к психиатру и мне хотели поставить диагноз ОКР, но так и не поставили, только прописали антидепрессанты. Из-за своего состояния я стала много жаловаться ему. Я стала вываливать ему вообще всё, что чувствую и что переживаю, мне казалось, что мне так легче это всё переносить, а больше кроме него слушать весь мой этот бред никто не хотел. Мне хотелось какой-то поддержки с его стороны, и мне кажется, я тогда в какой-то степени ушла немного в минус.

С другой стороны, я продолжала всё также раздражаться на него, особенно когда он напьётся и от него начинает сильно нести алкоголем. Я тогда вообще не могу находиться рядом с ним, стараюсь отходить подальше, идти на расстоянии, говорю ему, чтобы не подходил близко, потому что от него несёт и мне противно, но он всё равно подходит, обнимает меня, пытается поцеловать, и меня всё это злит.

Однако бросить я его всё равно не могу решиться. Он обещает покончить с собой, или отомстить мне как-то, если я его брошу, один раз вообще сказал, что придёт ко мне под двери и совершит самоубийство прямо перед моей дверью, если я решу расстаться с ним.

В последнее время он брал у меня в долг. Суммы были небольшие, я давала ему, чисто чтобы отстал, потому что он целыми днями мог ходить и просить у меня пару рублей. Меня вообще очень сильно бесит, когда он просит у меня деньги. Какое-то время я не обращаю на эти просьбы внимание, но потом, когда он повторяет их раз за разом, я не выдерживаю и выхожу из себя, могу начать орать на него на всю улицу. Мне кажется, я так ещё ни с кем не теряла контроль над собой, как с ним, всегда обычно держала себя в руках, а тут не могу, так он меня бесит.

Долг он мне всегда отдавал, когда у него появлялись деньги, но сейчас он опять длительное время не работает, и за несколько месяцев у него уже накопилось в переводе на российские где-то тыщи полторы рублей долга (я все его долги записываю). Несколько раз я ему обещала простить эти деньги, если мы расстанемся, но он не соглашается, говорит, что ему проще долг отдать, чем расстаться со мной.

Меня сейчас, Эволюция, такой вопрос волнует. Мне всегда казалось, что если в тебя кто-то влюбится – это всегда должно быть хорошо, всегда может быть тебе на пользу. А тут, получается, не всегда хорошо, наоборот, одни проблемы только от этого. Почему у всех этих печёриных, золушек, хищников получается какую-то пользу из чужой к себе любви извлекать, даже если они в плюсе дисбаланса, а в меня даже если и влюбится кто-нибудь, то всё равно ничего хорошего из этого не получается, одни только проблемы, усталость и головная боль? Я понимаю, что тут, возможно, всё дело в хороших границах, но почему у меня таких хороших границ не получается, что этому мешает?

Спасибо большое, что дочитали моё письмо до конца, извините, что получилось немного длинно. Надеюсь, ваши советы мне помогут.