В Великобритании опубликованы новые данные о числе бессимптомных носителей COVID

09.07.2020, 11:50, Разное



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Тестирование проводилось методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с 26 апреля по 27 июня среди рандомно выбранных жителей Великобритании, при этом в выборку не были включены постояльцы домов престарелых и других социальных учреждений, сообщает BBC. Результаты исследования подтвердили пользу самоизоляции — уровень заболеваемости среди людей, которые вынуждены ходить на работу во время пандемии, гораздо выше чем у тех, кто может работать из дома.

Исследование показало, что работники здравоохранения и социальных служб имеют самый высокий риск заражения. Риск заболеть также зависит от количества членов семьи, проживающих под одной крышей — люди, которые живут одни или вдвоем, заражаются гораздо реже, чем те, кто живет в большой семье. Кроме того, уровень инфицирования выше у людей, имевших контакт с человеком с подтвержденным диагнозом. При этом вероятность инфицирования одинакова как у мужчин, так и у женщин.

Специалисты Управления национальной статистики Великобритании также обратили внимание на то, что порядка 78% людей с положительным тестом на COVID-19 не имели симптомов на момент взятия мазка на анализ ПЦР, либо же признаки заболевания появились позже.

В середине июня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на телепрограмме «Вести» о том, что Доля бессимптомных носителей коронавируса в РФ составляет около 50% от числа всех заразившихся инфекцией.

«Если говорить по бессимптомным, то да, мы видим до 60% в разные дни, а в целом по статистике это около 50%», — заявила Попова.