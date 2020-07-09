Жириновский отказался исключить Фургала из ЛДПР

09.07.2020, 11:48, Новости дня

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, членом которой является задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, считает, что задержание главы региона прошло не в самой корректной форме.

«Задержание было не в самой корректной форме. Не обязательно надевать наручники, губернатор не преступник и никуда не сбежит. Можно было предложить сесть в машину и поехать дальше, а нагибать его, потом еще по голове гладить. Надо как-то их остановить, силовиков. Вот с бандитами так действуете, а это высшее должностное лицо в данном регионе», – сообщил политик.

Кроме того, Жириновский заявил, что Фургала из ЛДПР не исключат никогда, передает РИА «Новости».

«Мы защищали и будем защищать наших людей и никогда Фургала из партии не исключим. Я уверен, что все рассосется», – сказал Жириновский.

Кроме того, он считает, что задержание Фургала связано с его хорошими результатами на посту главы региона и его принадлежностью к оппозиционной партии. По его словам, хабаровский губернатор в период пандемии мобилизовал население, «все делал», передает ТАСС.

В четверг Фургала задержали в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Также следователи проверяют Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям. Губернатора Хабаровского края уже отправили в Москву.