Россиянина нашли мертвым в Таиланде
09.07.2020, 11:48, Новости дня
Полиция Таиланда обнаружила тело 45-летнего россиянина в одном из домов в Паттайе, сообщают местные СМИ.
Издание Pattaya news сообщило, что на теле погибшего не были найдены следы насильственной смерти. Хозяйка дома дала показания, согласно которым житель России должен был вернуться на родину 9 июля, передает ФАН.
По ее словам, мужчина не хотел уезжать и просил помочь ему остаться.
Местная полиция начала расследование гибели россиянина, всю информацию передадут посольству РФ в Таиланде.
Напомним, в сентябре 2019 года правоохранительные органы Таиланда обнаружили тело 51-летнего гражданина РФ в одном из домов на острове Самуи. Рядом полиция нашла мертвого питбуля – одну из трех собак россиянина.
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