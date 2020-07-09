Россиянина нашли мертвым в Таиланде

09.07.2020, 11:48, Новости дня

Полиция Таиланда обнаружила тело 45-летнего россиянина в одном из домов в Паттайе, сообщают местные СМИ.

Издание Pattaya news сообщило, что на теле погибшего не были найдены следы насильственной смерти. Хозяйка дома дала показания, согласно которым житель России должен был вернуться на родину 9 июля, передает ФАН.

По ее словам, мужчина не хотел уезжать и просил помочь ему остаться.

Местная полиция начала расследование гибели россиянина, всю информацию передадут посольству РФ в Таиланде.

Напомним, в сентябре 2019 года правоохранительные органы Таиланда обнаружили тело 51-летнего гражданина РФ в одном из домов на острове Самуи. Рядом полиция нашла мертвого питбуля – одну из трех собак россиянина.