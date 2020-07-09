 

СК подтвердил наличие показаний против Фургала как организатора преступлений

09.07.2020, 11:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuОбвиняемые в убийствах предпринимателей на Дальнем Востоке указали на губернатора Хабаровского края Сергея Фургала как на организатора преступлений, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«В ходе предварительного следствия были установлены исполнители ряда преступлений и один из организаторов. Благодаря правильной следственной тактике соучастники дали показания на Сергея Фургала как организатора всех этих преступлений», – сообщается на сайте ведомства. 

Также отмечается, что в деле присутствуют показания свидетелей и потерпевших. 

«Эти сведения были проверены в рамках следственных действий, в результате собраны достаточные доказательства для задержания губернатора Хабаровского края», – отметила Петренко.

В СК уточнили, что по делу кроме Фургала ранее были задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы, которым предъявлены обвинения. 

Напомним, в четверг Фургала задержали по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. 

По данным СК, Фургал задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Фургала уже отправили в Москву. Следователи проверяют Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям.

По словам источника, Фургала подозревают в заказе убийства конкурента. Другой источник утверждает, что в отношении Фургала могут возбудить дело об организации преступного сообщества. 

Пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко назвала его «очень честным человеком». По ее словам, о том, «какой он губернатор – судить жителям края». 



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