Настя Ивлеева трогательно поздравила своего мужа Элджея с днем рождения

09.07.2020, 11:45, Разное

В честь личного праздника артиста его жена, 29-летняя блогер и телеведущая Настя Ивлеева, опубликовала милое поздравление в Instagram, признавшись имениннику в любви.

С Днем рождения тебя, моя ЛЮБОВЬ! Мы выше всех земных забот, переживаний, осуждений, правил и того, “как надо”! Мы – это отдельная планета! Планета под названием доверие, легкость, уверенность, поддержка, тайна, дружба, страсть, семья и вера друг в друга. Нас не понять, за нами не угнаться! Люблю навсегда! Помни, что ты самый талантливый парень на моей памяти… Твоя бомбита.

Настя Ивлеева и ЭлджейНа днях пара отметила и годовщину свадьбы – они официально стали мужем и женой 4 июля 2019 года. Несмотря на весь позитив события, Ивлеева и Элджей подверглись критике в сети за тот формат, в котором этот праздник проводился. Возмутил общественность тот факт, что и Настя, и Алексей (настоящее имя Элджея – Алексей Узенюк), и некоторые их гости стреляли в воздух из оружия – по словам звезды, охолощенного – то есть, предназначенного для имитации выстрела специальными холостыми патронами. Ивлеева не стала молчать и ответила хейтерам:

Я заметила такую интересную закономерность: когда ты помогаешь людям, фондам, малоимущим, создаешь благотворительные проекты, делаешь максимум для того, чтобы быть полезной – всем плевать. Но зато когда ты стреляешь из охолощенного “калаша” в воздух на своей же свадьбе… все говорят, что ты зазнался.

Настя Ивлеева и ЭлджейНапомним, Настя Ивлеева и Элджей поженились в прошлом году. Сделали это тайно, в “скромной обстановке”, но вскоре в интервью Ивану Урганту телеведущая призналась, что действительно замужем.