Звезда сериала “Хор” Ная Ривера пропала без вести на озере в Калифорнии

09.07.2020, 11:45, Разное

Трагические новости сообщило сегодня с утра сразу несколько американских новостных агентств. Согласно полицейскому департаменту округа Вентура в Калифорнии, сотрудники отделения расследуют случай исчезновения – а также возможной гибели – женщины на озере Пиру. Личность пропавшей без вести уже известна: это актриса Ная Ривера, которая отправилась вместе с четырехлетним сыном Джози на прогулку на лодке.

По сообщениям шерифа, днем 8 июля 33-летняя Ная арендовала лодку для себя и своего сына Джози и около 13:00 отправилась с ним на водную прогулку. Через три часа мальчика нашли дрейфующим в лодке одного – на нем был спасательный жилет. По-видимому, Джози рассказал полицейским, что они с мамой отправились купаться, но она так и не вернулась обратно. Машину Наи нашли припаркованной недалеко от лодочной станции: внутри оказались сумка и кошелек актрисы.

Ная Ривера с сыном Джози

Поиски пропавшей начались немедленно, были задействованы не только поисковые отряды и дайверы, но и вертолеты с дронами. Однако журналист канала NBC из Лос-Анджелеса уже сообщил, что представители округа называют исчезнувшую Наю “предполагаемо погибшей”. Представители самой актрисы и ее коллеги по сериалу “Хор” пока никак не прокомментировали эту новость.

Напомним, Ная Ривера стала известна телезрителям после того, как сыграла роль чирлидерши Сантаны Лопес в популярном сериале “Хор”. После этого актриса продолжила сниматься в кино и на ТВ, однако таких громких проектов у нее больше не было. В разное время она встречалась с коллегой по сериалу Марком Саллингом, рэпером Биг Шоном и актером Дэвидом Спейдом. В 2014 году Ная вышла замуж за другого актера – снимавшегося в сериалах “Менталист” и “Йеллоустоун” Райана Дорси. 17 сентября 2015 года на свет появился их общий сын Джози Холли Дорси. В ноябре 2016 года Ная в первый раз подала на развод с супругом, но через некоторое время передумала и отозвала документы. В декабре того же года ситуация повторилась – и на этот раз Ривера довела дело до конца. В июне 2018 года они окончательно развелись. В личном Instagram Ная почти не делилась фото своих возлюбленных, но нередко выкладывала туда фото Джози.

Ная Ривера