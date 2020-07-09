Петля длиною в жизнь

09.07.2020, 11:44, Разное

40 лет назад чемпионка Европы и мира по гимнастике Елена Мухина разбилась на тренировке перед Олимпиадой-80 и оказалась прикована к постели.

Елены Вячеславовны не стало в декабре 2006 года. На памятнике рядом с изображением выполняющей упражнение на бревне девчушки написаны два слова: «великая гимнастка». И это действительно так. Хотя ее карьера оборвалась в 20 лет, и поучаствовать в Олимпийских играх Мухина так и не успела…

Надгробие на могиле Елены Мухиной на Троекуровском кладбище. Фото: creative commons

В Монреаль-76 руководители сборной школьницу из Москвы взять по разным причинам не решились, хотя специалисты уже тогда называли программу скромной малышки с грустными глазами «космической». Ее армейский тренер Михаил Клименко, к которому она попала в 14 лет, твердо решил, что козырем Лены будет невероятная сложность.

Эта сложность вкупе с одержимостью и деспотичностью специалиста, никогда не работавшему до этого с женщинами, сделают Мухину знаменитой и ее же погубят.

Тихая девчушка, которую воспитывала бабушка (мама умерла, когда Лена была маленькой, а отец завел новую семью), Михаилу Яковлевичу подчинялась беспрекословно. И выступала даже тогда, когда это с медицинской точки зрения было, мягко говоря, небезопасно. К примеру, на Кубке СССР она серьезно повредила ахилл, но тренер, пообещавший врачу снять ее с соревнований, на следующий день выгнал хромавшую спортсменку на помост. А в 1975 году на Спартакиаде народов СССР у Лены после неудачного приземления произошел отрыв остистых отростков шейных позвонков. При такой травме, на минуточку, невозможно поворачивать голову. Однако каждый день к ней в больницу приезжал Клименко и увозил в зал, где она без ортопедического ошейника тренировалась целый день.

Боясь пожаловаться на то, что к вечеру тело начинало неметь.

Мухина после неудачного выступления. Игорь Уткин /Фотохроника ТАСС

На переломы ребер, сотрясения головного мозга и выбитые пальцы она даже не обращала внимания. Чтобы не упасть в обморок, тайком нюхала нашатырь и брала очередной разбег. Ведь стране требовались победы и медали, а тренеров за провалы сурово наказывали.

…Мир узнает о Лене в 1977 году. На первенстве Европы в Праге она чуть-чуть уступит в личном зачете легендарной Наде Команэчи и выиграет три золотые медали на отдельных снарядах, покорив судей и болельщиков высочайшей техникой. Именно в Чехии будущая чемпионка СССР впервые выполнит уникальный трюк, названный впоследствии ее именем.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ПЯТИКРАТНОЙ ОЛИМПИЙСКОЙ ЧЕМПИОНКИ НЕЛЛИ КИМ

«У Лены на брусьях был чудо-элемент, который назвали “петлей Мухиной”. Клименко по предложению своего брата Виктора решил усовершенствовать “петлю Корбут” — получилось нечто потрясающее. Зрители ахают и закрывают глаза, а Мухина, как в цирке, взмывает над брусьями и порхает в воздухе».

26 апреля 1978 г. Фото: Сенцов Александр/Фотохроника ТАСС

И хотя гимнастика ушла за 40 лет далеко вперед, и та, и другая виртуозные комбинации поражают и сегодня.

Более того, они настолько опасны, что давно запрещены к исполнению.

Равных на планете Лене не будет в 1978-м. В Страсбурге она станет четвертой советской гимнасткой после Галины Шамрай, Ларисы Латыниной и Людмилы Турищевой, надевшей мировую корону, и попадет на обложку «Огонька». Румынская прима Команэчи скажет тогда про Мухину: «Она очень скоро превратится в олимпийскую чемпионку. У нее нет слабых мест».

Но сама триумфаторша, измученная бесконечными травмами, мечтала о том, чтобы закончить карьеру.

«Я плакала на французском пьедестале не от радости, а оттого, что понимала: меня никто не отпустит», — признается позже Мухина.

Нелли Ким, Елена Мухина, Светлана Агапова, Татьяна Аржанникова, Наталья Шапошникова, Мария Филатова в Страсбурге. Фото: Игорь Уткин/Фотохроника ТАСС

Да и как отпустить всеобщую любимицу перед домашними Играми? Не «помог» Лене откосить и перелом ноги на показательных выступлениях в Англии в 1979-м. После месяца в гипсе выяснится, что кости разошлись. Но после болезненной экзекуции и с новым белым сапожком на ноге она уже на следующий день отрабатывала все свои элементы, приземляясь на соскоках на одну ногу. Неугомонный Михаил Клименко, являвшийся к тому же майором Советской армии, понимал, что его судьба целиком и полностью находилась в руках Лены. Так как на тот момент она была единственной гимнасткой из ЦСКА, которая могла попасть на Олимпиаду, где наша женская сборная считалась главным претендентом на золото.

Елена Мухина в 1978 году. Валерий Зуфаров /Фотохроника ТАСС

На свой последний июльский сбор в Минске Мухина приехала с различными повреждениями и воспалениями. Но, по мнению подруг по команде, трудилась едва ли не больше всех. И, когда Михаил Клименко уехал на пару дней в Москву, чтобы убедить сомневающееся начальство взять в команду именно его ученицу, Елена, несмотря на боль в голеностопе, решилась на тренировке выполнить без страховки сложнейшее сальто с поворотом на 540 градусов. Но из-за того, что она неудачно толкнулась, не вышло полного вращения, и гимнастка просто врезалась спиной в пол.

Ее увезли в больницу, и вскоре подтвердилось самое худшее: у Лены поврежден шейный позвонок.

Тренер Мухиной Михаил Клименко. Фото: Игорь Уткин / Фотохроника ТАСС

Операцию Мухиной сделают только на третьи сутки. Нужные врачи из военного госпиталя оказались в отпуске… В Минск специально полетел профессор Лившиц, но вернуть ей возможность самостоятельно двигаться было уже нереально. Хорошо, что знаменитый нейрохирург ее вообще спас. Ведь когда спинной мозг долго находится в сдавленном состоянии, речь идет не о полном выздоровлении, а о жизни и смерти. В Москву неподвижную Леночку привезут через две недели. На Белорусском вокзале ее придется вытаскивать через окно поезда… Около года она пролежит в больнице на Красной Пресне, перенесет еще несколько операций, а потом 25 лет (только вдумайтесь!) проведет в небольшой квартире на Петровско-Разумовской, где за ней будут ухаживать бабушка и близкая подруга. Система Дикуля Лене, к сожалению, не подойдет: от огромных нагрузок у нее откажут почки.

Мухина в НИИ травмотологии и ортопедии имени Приорова, 1980 год. Фото: РИА Новости

Но Мухина, которая даже ложку не могла держать самостоятельно, не сдавалась ни на минуту. Будучи полностью парализованной и осознавая весь трагизм своего положения, она окончит Московский институт физкультуры, увлечется психологией и философией, обратится к Богу и ни разу не пожалуется свою судьбу. В 1982 году президент МОК Хуан Антонио Самаранч лично приедет к Лене и вручит ей международный олимпийский орден.

Президент Международного Олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч во время вручения награды Мухиной. Вячеслав Ун Да-син / Фотохроника ТАСС

Руководители же из спорткомитета СССР, оказавшие одномоментную помощь, про Лену, по сути, вскоре забыли. И, пока ей не пробили персональную президентскую пенсию, она жила на пособие по инвалидности.

И на пенсию бабушки, смерть которой в 2005-м ударит по Лене особенно сильно. А спившийся к тому времени ее отец будет приходить к дочке только для того, чтобы попросить денег…

…Искать крайних в истории Мухиной никто, разумеется, не стал. И никакого наказания никому не последовало. Мнения причастных к гимнастическому миру людей по поводу случившегося разделились. Людмила Турищева посчитает виноватой потерявшую концентрацию Лену. Михаил Воронин назовет это ужасным стечением обстоятельств. Лидия Иванова и Лариса Латынина, как и большинство специалистов, спустят всех собак на Михаила Клименко, который как-то бросил своей подопечной такую фразу:

«Тебя оставят в покое только тогда, когда ты разобьешься на помосте».

Конечно, тренер, эмигрировавший со всей семьей в Италию, имел в виду совсем другое. Он умрет почти вслед за Леной, с которой они по понятным причинам так больше и не встретятся…

Елена Мухина. Игорь Уткин / Фотохроника ТАСС

Сама спортсменка, вспоминая свою жизнь в гимнастике, однажды скажет:

«Я чувствовала себя животным, которое гонят хлыстом по бесконечному коридору. Мне приходилось выслушивать, что я быдло и должна быть счастлива, что на меня обратили внимание и дали шанс».

И не скрывала, что много раз хотела, идя тогда на тренировки, броситься под машину, а свое роковое падение видела во сне в мельчайших подробностях.

Андрей Успенский

корреспондент