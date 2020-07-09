Закрутившая роман с Авербухом актриса прервала молчание: Чего вы так расшумелись?

09.07.2020, 11:37, Разное

Слухи об интимной связи Арзамасовой и Авербуха появились в Сети в начале этой недели. 7 июля популярное издание опубликовало фотографии, на которых влюбленные ужинают в ресторане. На снимках знаменитости нежно держатся за руки.

Кадры вызвали бурное обсуждение. Многие комментарии оказались нелестными. По мнению пользователей, звезды совсем не подходят друг другу. “Лиза, это не тот человек, который Вам нужен. Он слишком эгоистичен и староват для Вас”, – написала одна из фанаток.

Актриса устала от критики недоброжелателей и решила раз и навсегда пресечь нападки. В своем инстаграм-аккаунте она призвала пользователей успокоиться. “Ну чего вы так расшумелись? Ну что произошло? Мир на голову не рухнул”, – обратилась к подписчикам Арзамасова.

Знаменитость рассказала, что у каждого человека, помимо работы и социальных сетей, есть еще личная жизнь, в которой происходит много разных событий. Она является неприкосновенной. Если человек решается открыть душу, нужно благодарить его за доверие.

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Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova) 8 Июл 2020 в 10:59 PDT

Лиза Арзамасова добавила, что не любит и не умеет говорить о сокровенном. “Что нужно знать обо мне тем, кто любит меня и уважает? Только то, что у меня все хорошо”, – поделилась мыслями звезда. В заключение актриса попросила поклонников не донимать ее вопросами об Илье Авербухе.