Delivery Club заявил о выплате большинству курьеров долгов по зарплате

09.07.2020, 11:35, Новости дня

Большинство курьеров сервиса доставки Delivery Club, работавших через логистическую компанию-партнера, получили выплаты по зарплате в полном объеме, говорится в сообщении сервиса. На фоне этой ситуации Delivery Club ужесточает требования к партнерам.

«Большинство курьеров логистической компании, задержавшей заработную плату за май и первую половину июня, получили выплаты в полном объеме», – передает РИА «Новости» сообщение Delivery Club.

В общей сложности с задержкой заработной платы столкнулись 326 курьеров, все они работали через одну логистическую компанию – ООО «Амароли», уточняется в сообщении.

«Подрядчик задержал выплаты курьерам, несмотря на то, что Delivery Club рассчитывался с ним своевременно и в полном объеме. Для решения проблемы курьеров Delivery Club повторно перевел подрядчику денежные средства для погашения долгов. В этой ситуации мы также оказались пострадавшей стороной от недобросовестного контрагента, заплатив дважды, но сейчас наша главная задача помочь курьерам», – отмечает сервис.

В Delivery Club подтвердили, что расторгают отношения с данной логистической компанией. «Delivery Club понес прямые финансовые потери. Нам важно сделать так, чтобы подобная ситуация не повторилась», – отмечается в сообщении.

Кроме того, компания полностью меняет систему контроля подрядчиков: внедряет новые продуктовые и операционные инструменты для проверки своевременности выплат, а также дополнительные критерии отбора логистических компаний. «Мы рассчитываем, что ужесточение наших требований к логистическим компаниям не только позволит избежать подобных проблем в будущем, но и поднимет дисциплину подрядчиков на рынке логистических услуг в целом», – говорится в сообщении.

Сервис работает в штатном режиме, количество курьеров на смене соответствует плановому.

Напомним, во вторник курьеры Delivery Club пригрозили забастовкой из-за невыплаты зарплаты.