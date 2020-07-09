Мнение: Арест Фургала

09.07.2020, 11:30, Разное

СК РФ совместно с ФСБ задержали действующего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала (выдвигался от ЛДПР) по обвинению в создании ОПГ, которая в середине нулевых занималась убийствами.конкурентов по бизнесу. На Фургале висит от двух и более трупов.

Следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который, по данным следствия, является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей, то есть ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Возбуждение уголовного дела в отношении Фургала стало результатом длительной и кропотливой работы следователей над раскрытием особо тяжких преступлений прошлых лет, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области в отношении граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью.

По делу кроме Фургала ранее задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы, которым предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений.

В ближайшее время в Москве с Фургалом будут проведены следственные действия, ему будет предъявлено обвинение. Также следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста.

Следователями Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета продолжаются активные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств вины участников организованной преступной группы в инкриминируемых им деяниях. При оперативном сопровождении сотрудников подразделений МВД России Сергей Фургал проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области.

Данная работа осуществляется Следственным комитетом во взаимодействии с оперативными службами ФСБ и МВД России в рамках декриминализации обстановки на территории Дальнего Востока, связанной с противодействием организованным преступным группам.

https://sledcom.ru/news/item/1480569/ – цинк

Сторонники Фургала утверждают, что Фургалу мстят за то, что он "поднимает Хабаровский край (тут ничего сказать не могу – если есть читатели из Хабаровска, напишите, реально ли там что-то при Фургале поменялось) и вообще, это месть Москвы за результаты голосования за поправки.



Правда что тут могло не понравится, если "за" тут существенное большинство.

Сама же концепция с лидером ОПГ ставшим чиновником или депутатом отнюдь не нова. У нас в Крыму эти истории памятны по Поданеву и "бандитской партии", некоторые из членов которой "смогли в политику", кроме тех, кого остреляли или посадили.

Полагаю, что если всерьез проверять многих "успешных бизнесменов" 90х-начала нулевых ушедших в чиновники и депутаты, там общество может ожидать еще немало удивительных открытий. И это разумеется касается не только ЛДПР. Но как правило, многие из них вполне себе спокойно живут, пока не начинают лезть в политику (полагая, что все забыто), а тут им при необходимости показывают папочку, которая прозрачно намекает, что те, кому надо, о таких вещах не забывают и их при случае, всегда можно поднять.