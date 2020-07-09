 

Японцев решили приучить не визжать на американских горках ради борьбы с COVID-19

09.07.2020, 11:30, Новости дня

В Японии посетителей открывшихся после карантина парков аттракционов пытаются приучить не визжать на американских горках, чтобы, не открывая рот, сдерживать распространение коронавируса. Сумевшим прокатиться молча стали предлагать скидки.

Консорциум японских парков развлечений еще в мае выработал правила поведения на аттракционах, направленные на сдерживание пандемии. Так, на американских горках посетителей обязывают носить маски и не кричать, чтобы не распространять вирусы. Парки заказали таблички с призывами не кричать и не визжать и придумали слоган: «Визжите в глубине души».

Как пишет The Guardian, после почти 40 дней этих усилий представитель парка Fuji-Q Highland, в котором установлены двухкилометровые горки, одни из крупнейших и быстрейших в Японии, признался, что к этим правилам до сих пор привыкли не все,передает «Интерфакс».

Чтобы мотивировать посетителей, администрация парка Fuji-Q Highland ввела до 17 июня спецпредложение: клиент может дополнительно заказать у компании фотографию самого себя на горках Fujiyama за 390 иен, дешевле, чем такое фото стоит обычно. Если на фото у него будет серьезное лицо и правильно надетая маска, он может выложить этот снимок в аккаунтах парка в соцсетях со специальным хэштегом. Сделавшие это посетители получают шанс на розыгрыш бесплатного билета в парк на один день.

Результаты этой кампании «воодушевляют», сказал представитель парка, но отметил, что среди посетителей все равно остаются те, кто недоволен новыми правилами. За нарушение этих правил, впрочем, никакое наказание не предусмотрено.



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