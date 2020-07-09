Появились подробности обвинения Фургала

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09.07.2020, 11:30, Новости дня

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала подозревают в заказе убийства конкурента, сообщил знакомый с ситуацией источник.

По его словам, дело всплыло в связи с тем, что на посту губернатора Фургал предположительно начал принимать решения в пользу аффилированных компаний, что вызвало недовольство бизнесменов, передает РИА «Новости».

Источник добавил, что в связи с этим появились показания, которые подтверждают его причастность к организации убийства бизнесмена Евгения Зори в начале 2000-х годов. 

«В прошлом году правоохранители взяли преступников, которые признались, в том числе, и в этих убийствах по заказу. При этом указали на заказчика. В этом смысле у правоохранителей нет выбора «не реагировать», – рассказал он.

По словам другого источника в правоохранительных органах, в отношении Фургала могут возбудить дело об организации преступного сообщества. 

«При наличии оснований в отношении Фургала может быть возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»)», – сказал он ТАСС.

В свою очередь глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что не удивлен аресту Фургала, поскольку он находился на учете МВД еще с 1990-х годов. 

«Не удивлен аресту Фургала: удивлен, что так поздно. В оперативных учетах МВД он стоит с 1990-х, как связь ОПС «Общак». Задержанный и осужденный в 2011 преступный авторитет Тимоха был его помощником. Будучи депутатом, продолжил заниматься сомнительным бизнесом (переработка металла)», – написал Хинштейн в Twitter. 

Как информирует Ura.ru, арест губернатора стал неожиданностью и дезориентировал местную власть. По словам политического обозревателя с Дальнего Востока Ольги Кишаковской, для многих неожиданностью стали тяжелые уголовные статьи, которые вменяют Фургалу. 

«Губернаторов или чиновников чаще всего наказывают за коррупцию или превышение должностных полномочий», – отметила она.

Тем временем в приемной Фургала заявили, что в регионе «нет исполняющего обязанности губернатора».

Напомним, в четверг Фургала задержали по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. 

По данным СК, Фургал задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Фургала уже отправили в Москву. Следователи проверяют Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям.

Пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко назвала его «очень честным человеком». По ее словам, о том, «какой он губернатор – судить жителям края». 



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