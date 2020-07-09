 

Володин поручил проверить международные договоры России на соответствие Конституции

09.07.2020, 11:23, Разное

“Мы считаем крайне важной такую норму, и после ее вступления в силу правильно было бы проанализировать сегодня все межгосударственные соглашения в рамках международных организаций, которые сформировали правовое поле в этой части в течение 90-х годов и до сегодняшнего дня действуют”, – цитирует спикера сайт Государственной думы.

По словам Володина, нужно уведомить о принятой норме все международные организации. Важно не допустить вмешательства других стран в наши дела, подчеркнул председатель нижней палаты.

Ранее спикер Госдумы предложил подготовить обзор по всем поручениям президента, не выполненным в срок. Этим займется комитет нижней палаты по контролю и регламенту.

Ситуация, когда поручения не выполняются, повторяется неоднократно, отметил Володин. В пример он привел поправку по экологическим вопросам, пролежавшей без движения более двух лет.



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