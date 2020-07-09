Мнение: Фургал

09.07.2020, 11:03, Разное

Задержание хабаровского губернатора Фургала, причем показательное, с вытаскиванием из машины, заламыванием рук, классическим "мордой в стекло" вместо рутинного прихода в кабинет и скучного зачитывания постановления – это, конечно, шоу. Вполне сознательное.

Фургал – системный человек, ЛДПР – абсолютно системная сервильная квазиоппозиционная структура, демонстрирующая наличие при нынешнем фашизме псевдо-демократии. Но Фургал пришел к власти несистемным путем, через бледную тень хоть сколь-либо настоящих выборов, а значит – был обречен. Народ в рамках путинского фашизма должен быть исключен из решения любого вопроса о власти гарантировано на все 100 процентов. Никаких исключений быть не может.

Виновен Фургал или нет в выдвигаемых обвинениях – понятия не имею. Видимо, это чистое совпадение – человек, являющийся исключением из правил формирования власти, является при этом преступником. Играл бы по правилам – не был бы исключением. Сам факт того, что губернатором стал человек, иной, чем тот, за которого призывал голосовать лично президент, уже преступен. На очереди, нужно понимать, еще злостный нарушитель – хакасский Коновалов. Он тоже пришел в свой кабинет без согласования с центром. То есть – уже преступник по определению.

Кроме того, несистемное формирование региональных элит – угроза вдвойне в рамках распада системы управления. Фактически зачистка Хабаровского края преследует две цели – ликвиация нарушителя негласного правила о назначении губернаторов, а также демонстрация угрозы всем остальным региональным руководителям. Посадим любого. В ту же кассу внесение в Думу закона об уголовной ответственности за попытки нарушения территориальной целостности (равно как и за призывы). Этот закон никак не мешает в любой момент отдать Курильские острова, но вот попытку регионализации, федерализации и вообще любого посягательства на "вертикаль" – их как раз должен пресечь максимально сурово.

История Фургала – прекрасная демонстрация того, что никакое реформирование нынешнего режима невозможно в принципе. Ни частичное, ни более обширное. Вся система должна уйти целиком, а всевозможные "выборы", а точнее их имитация – это полный абсурд. Народ может выбрать депутатом, мэром или губернатором на волне ненависти к режиму хоть кого, только не представителя Единой России – и его в итоге уткнут лицом в стекло автомобиля. Именно потому, что за него проголосовал народ. Призывы Навального к "умному голосованию" (любой кроме единоросса) – чистой воды чушь. Фашистский режим на выборах не уходит. Для его ликвидации всегда требуется знамя победы над рейхстагом и Нюрнбергский трибунал. Иначе не бывает.