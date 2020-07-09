 

В армию России начались поставки новейших самоходок «Коалиция СВ»

09.07.2020, 11:17, Разное

В российскую армию на вооружение начали поступать новейшие самоходки «Коалиция СВ». Впервые боевую технику продемонстрировали в 2015 году на параде Победы, в то же время армия РФ получила первую ограниченную партию инновационных САУ.
Самоходка «Коалиция СВ» обладает рекордной скорострельностью, составляющей 10 выстрелов в минуту. Кроме того, она способна вести огонь по методу «огневого шквала». Он заключается в том, что САУ выпускает несколько снарядов, летящих по разным траекториям, но при этом одновременно поражающих намеченную цель.

До «Коалиции СВ» на вооружении российской армии находилась САУ «Мста-С». Однако данная самоходка значительно уступала немецкой PzH 2000 и южноафриканской Denel G6 Rhino, обладая более скромными техническими и боевыми параметрами.



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