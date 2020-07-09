«Молох требует жертв»?

09.07.2020, 11:15, Новости дня

Российские издания «Ведомости», «Медиазона», «Медуза», «Коммерсант», РБК, русская версия журнала Forbes и другие накануне вышли с редакционными материалами в знак солидарности с журналистом Иваном Сафроновым и с требованием транспарентного расследования его дела.

Напомним, Сафронов ранее был корреспондентом «Коммерсанта» и «Ведомостей», входил кремлевский пул, сопровождая в поездках президента страны, а совсем недавно стал советником главы Роскосмоса.

На днях он был арестован по подозрению в государственной измене.

ФСБ утверждает, что журналист завербован чешской разведки еще в 2012 году.

Сафронов все обвинения в свой адрес отрицает. По свидетельству его адвоката, в деле нет никаких доказательств вины журналиста.

ФСБ стремится максимально засекретить ход расследования дела, заставляя всех причастных к нему, включая свидетелей и адвокатов, дать подписку о неразглашении.

Суд о мере пресечения журналисту прошел в закрытом режиме. Сафронов арестован на два месяца. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В России в последнее время возросло количество «шпионских» дел и дел, возбужденных за «оправдание терроризма».

Русская служба «Голоса Америки» попросила прокомментировать ситуацию с Иваном Сафроновым ветеранов советских спецслужб.

«Сейчас становится все больше и больше фальшивых, сфабрикованных ФСБ дел»

Оппозиционный политик, полковник КГБ Геннадий Гудков в интервью нам признался, что с профессиональной точки зрения не понимает, на чем основано дело Сафронова: «Я окончил Академию внешней разведки КГБ СССР, работал в московской контрразведке. То есть, имею представление о том, как работает разведка и контрразведка. Но у меня не увязывается в голове, что Иван Сафронов мог стать чьим-то агентом. Он не допущен до гостайн и просто не мог передать кому бы то ни было госсекреты, даже если бы очень хотел, потому что располагает только открытой информацией».

Если журналист каким-то образом получил доступ к гостайне, то все претензии должны предъявляться к тем, кто ее должен охранять, утверждает Геннадий Гудков. По его словам, человек, который не допущен к госсекретам, не несет ответственности за их разглашение, а шпионаж здесь не причем.

«Нужно сажать не журналистов, а тех, кому доверили охранять гостайну, – добавил он. – Мы не увидели никаких улик, никаких доказательств, сомнительна и причастность чешской разведки к какой-либо деятельности в нашей стране. Думаю, чехи тоже находятся в недоумении от таких откровений. Их разведка не работает агентурными методами на территории стран с жестким контрразведывательным режимом (есть такой профессиональный термин). Поэтому в России действуют только те разведки, которые располагают большими средствами и серьезной резидентурой».

Возросшее количество «шпионских» дел в России экс-сотрудник КГБ объяснил тем, что спецслужбам в стране предоставили фактически неограниченными полномочиями, которыми они начали злоупотреблять, в том числе и в корыстных целях.

«Сейчас становится все больше и больше фальшивых, сфабрикованных ФСБ дел, нередко политически мотивированных, как это было в 30-е годы (прошлого века – В.В.), когда многих огульно записывали в шпионы Антанты, Японии, Мексики и кого угодно. Молох требует жертв. По моим оценочным суждениям, численность оперативного состава ФСБ (без погранвойск) составляет тысяч 65-80. И всем хочется вкусно есть, отличиться по службе, получить новые звания и награды. К тому же ФСБ сегодня еще и отрабатывает доктринальный заказ Кремля по сохранению политической власти любым способом», – резюмировал Геннадий Гудков.

«Секретов у нас все меньше, а шпионов все больше…»

Экс-депутат Госдумы, генерал-майор КГБ СССР Алексей Кондауров также считает, что дело Сафронова выглядит подозрительно и неубедительно. В ФСБ утверждают, что журналиста завербовали еще 8 лет назад, ну тогда его могли бы не допускать до секретных сведений, заметил он.

«Версия с чешскими спецслужбами тоже не внушает доверия ни с точки зрения разработки, ни с точки зрения предъявления обвинения, – уточнил отставной генерал. – В общем, жалко парня, который попал в передрягу. Но спецслужбам надо показывать результат».

Алексей Кондауров также констатировал, что число людей, привлекаемых к ответственности за измену родине и по делам о шпионаже, в России на душу населения больше, чем в остальных странах мира: «По этим статьям весьма редко кого-то привлекают в США, Франции, Германии, Израиле… Там, если такие случаи происходят, то они становятся притчей во языцах. А у нас подобные дела поставлены на поток, их каждый год по нескольку… На коллегии (ФСБ) перед Путиным отчитываются сотнями посаженных. Все это выглядит, по меньшей мере, странно».

Секретов у нас все меньше, а шпионов все больше, иронизирует ветеран спецслужб. Вместе с тем он думает, что Сафронова вряд ли отпустят на свободу – даже под сильным общественным давлением.

«Когда его брали, они же все взвешивали. Наверное, какие-то материалы у них все-таки есть… Но тянет ли это на уголовное преследование, другой вопрос. Они же «успокаивают» общественность тем, что Сафронов завербован чехами и считают, что этого вполне достаточно. Теперь все зависит от того, насколько общество будет настойчиво в своей солидарности с журналистом. Думаю, это очень важный момент», заключил Геннадий Кондауров.