Автоновости: Компания Mitsubishi повысила цены на пикап L200 в России

09.07.2020, 11:10, Новости дня

Японская компания Mitsubishi увеличила стоимость на свой пикап L200, доступный на российском рынке.

Вместе с тем удорожание коснулось всех модификаций, которые стали дороже на 20 тысяч рублей. Единственным исключением оказывается комплектация Intense, которая доступна за 2,61 млн рублей. Таким образом, теперь россияне могут приобрести популярный японский пикап по цене от 2,19 до 2,8 млн рублей. Напомним, автомобиль получил 2,4-литровый дизельный двигатель с мощностью 154 л.с.

Что касается самой мощной версии, то здесь производительность составляет 181 л.с. Напомним, предшествующая мера по удорожанию техники японской марки была выявлена в мае, когда автомобили подорожали на 10-50 тысяч рублей в разных моделях и комплектациях.