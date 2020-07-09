 

Автоновости: Компания Mitsubishi повысила цены на пикап L200 в России

09.07.2020, 11:10, Новости дня

Японская компания Mitsubishi увеличила стоимость на свой пикап L200, доступный на российском рынке.

Вместе с тем удорожание коснулось всех модификаций, которые стали дороже на 20 тысяч рублей. Единственным исключением оказывается комплектация Intense, которая доступна за 2,61 млн рублей. Таким образом, теперь россияне могут приобрести популярный японский пикап по цене от 2,19 до 2,8 млн рублей. Напомним, автомобиль получил 2,4-литровый дизельный двигатель с мощностью 154 л.с.

Что касается самой мощной версии, то здесь производительность составляет 181 л.с. Напомним, предшествующая мера по удорожанию техники японской марки была выявлена в мае, когда автомобили подорожали на 10-50 тысяч рублей в разных моделях и комплектациях.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Россия решила возобновить работу посольства в Ливии

21.06 / Власти Москвы ответили на опасения по поводу электронного голосования

05.07 / В Австрии застрелили россиянина

02.06 / Трамп: беспорядки в США не мирные демонстрации, а акты терроризма

28.05 / Al Jazeera – брексит неожиданно сбавил антимигрантские настроения в британском обществе

29.05 / Парикмахерские возобновят работу в Подмосковье

17.06 / США введут новые санкции против Сирии

26.05 / Mercedes-Benz показала тизер нового седана S-Class

30.06 / Эксперт: Требовать объективности от производителей фейков бессмысленно

27.06 / Выпускам вузов предложили сервис по поиску работы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска