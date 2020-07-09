В сети показали фотографии смартфона Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition

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09.07.2020, 11:10, Новости дня

Пользователям стали доступные изображения нового смартфона Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition, который до сих пор не анонсирован производителем.

Напомним, в базовой версии девайс обладает фронтальной камерой, которая врезана в дисплей. Что касается новой модификации, то здесь применят несколько обновленный дизайн задней части смартфона. Также специалисты не смогли увидеть в модели Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition аналогичную врезанную в экран камеру.

Некоторые эксперты предполагают, что новинка получит подэкранную переднюю камеру, которая существенно отличается от предшественника. Однако не исключается применение выдвижного механизма для фронтальной камеры в смартфоне Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition, но пока производитель не раскрывает особенностей устройства.



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