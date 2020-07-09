Мнение: Опубликован путеводитель по Корфу из романов Даррела

09.07.2020, 11:02, Разное

Как сообщает автор путеводителя Любовь Мачина, книга (о сборе на которую я сообщала в декабре),

наконец, напечатана.

Из нее можно узнать: где расположены все эти дома – землянично-розовый, бледно-желтый, белоснежный? Можно ли подобраться туда, чтобы сделать селфи? Белоснежный дом и Белый дом в Калами – одно и то же или нет? На каком островке монах гонял загорающую Марго? Где находится Озеро песчаных лилий и что это за «летний дворец кайзера с его омерзительными скульптурами»? Прогуляться «до Лиапад» – это далеко или не очень? Где Ларри купался нагишом вместе со своей богемной компанией? Откуда Спиро стащил золотых рыбок? В какую кондитерскую наведывался Джерри? Где находился кабинет Теодора? Идут ли по-прежнему похоронные процессии мимо «Швейцарского пансионата»? Когда и где все-таки можно (но лучше не надо) поцеловать ноги Святого Спиридиона?

Вот что докладывает автор:

Путеводитель «КОРФУ. ДАРРЕЛЛЫ» готов. Вот он, в руках менеджера типографии.

Планировалось около 100 страниц – получилось 156. Иногда на то, чтобы уточнить одну дату или адрес, уходило несколько рабочих дней чистого времени.

История, конечно, фантастическая. Вот представьте, что вы сняли дачу, жили там не тужили, жарили шашлыки, а через восемьдесят лет вокруг этой дачи будут бродить туристы-паломники, заглядывать через забор, фотографировать «тот самый» сарай и спорить – вон с того дерева он свалился в пятой главе или вот с этого. Нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно.

Рассылка начнется во вторник. Кто делал предварительный заказ НЕ ЧЕРЕЗ Boomstarter, пожалуйста, напомните свой адрес здесь или в личке.

Кто хотел бы заказать сейчас – возможность есть, тираж сделан с небольшим запасом, пишите в личку. Комплект «книга + карта Корфу» стоит 1000 руб. (доставка по РФ включена, доставка за рубеж +300 рублей).

Источник фейсбук