СМИ рассказали о превосходстве российской С-500 над западными аналогами

09.07.2020, 11:08, Новости дня

По уровню своего технического развития российская система ПВО С-500 «Прометей» опережает схожие западные комплексы на 15–20 лет, пишет издание Focus.

Издание пишет, что российская система ПВО С-500 «Прометей» способна уничтожать спутники, сверхзвуковые ракеты и прочие угрозы в небе и космосе.

«Другими словами, «всеядный Прометей» опережает западные аналоги на 15–20 лет», – пишет Focus.

Еще в 2019 году китайские эксперты предположили, что С-500 станет одной из самых продвинутых боевых систем в РФ и, возможно, даже во всем мире, передает RT.

Дальность поражения комплекса составляет 600 км, что заставляет предположить, что его можно будет использовать для защиты от метеоритов и других небесных тел.

Напомним, в начале июля главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин заявил, что ракета С-500 «Прометей» будет обладать способностью уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве. Технические характеристики позволяют отнести эту систему к первому поколению систем противокосмической обороны.

В мае заместитель министра обороны Алексей Криворучко сообщил журналу «Национальная оборона», что госконтракт на закупку С-500 планируется заключить в 2021 году, поставка запланирована на 2025 год.