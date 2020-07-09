 

Оперштаб по борьбе с коронавирусом поддержал возобновление международного авиасообщения

09.07.2020, 11:08, Новости дня

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в РФ поддержал идею возобновления международного авиасообщения в два этапа.

«Согласиться с предложением Минтранса РФ (Е. И. Дитрих), Росавиации (А. В. Нерадько) и ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» (В. Г. Савельев) о целесообразности возобновления международного авиасообщения в два этапа», – говорится в протоколе.

В документе отмечается, что Минтранс совместно с Роспотребнадзором, МИД, Ростуризмом и «Аэрофлотом» до 8 июля должны были представить в правительство «доработанный и согласованный алгоритм принятия решений по возобновлению авиасообщения с иностранными государствами на основании выработанных Роспотребнадзором для этих целей критериев».

Кроме того, Минтранс до 13 июля оценит готовность аэропортов РФ к возобновлению международного авиасообщения, передает ТАСС.

Возобновление полетов из РФ в зарубежные страны будет зависеть от заболеваемости и коэффициента распространения коронавируса в этих государствах.

В среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россию не интересуют надуманные ограничения по въезду и выезду иностранцев и россиян, Москва готова к работе по открытию границ с другими странами, но нужно ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию.

Отметим, что Евросоюз с 1 июля начал открывать границы другими странами, однако в списке из 14 государств РФ нет. 8 июля об открытии прямого авиасообщения с Германией, Францией и странами Балтии объявила Грузия.

Между тем, Росавиация до конца июля из-за пандемии коронавируса продлила ограничение на международные полеты и запрет на въезд в Россию для иностранцев.



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