 

Сафронов назвал причину своего ареста

09.07.2020, 11:08, Новости дня

Арестованный по делу о госзимене журналист Иван Сафронов считает, что поводом для его уголовного преследования стала журналистская деятельность, сообщил адвокат журналиста Олег Елисеев.

«Прессуют за заметки», – передал адвокат слова Сафронова «Коммерсанту». 

По словам Елисеева, в настоящее время у журналиста нет доступа к своим статьям, поэтому он пытается вспомнить и проанализировать каждую, чтобы понять, какие из них могли стать причиной задержания.

Союз журналистов РФ также решил проверить версию Сафронова и направил запрос на имя директора ФСБ Александра Бортникова с просьбой предоставить информацию, связано ли задержание и возбуждение уголовного дела в отношении журналиста с его профессиональной деятельностью. 

Кроме того, адвокаты считают, что такая жесткая мера пресечения была выбрана необоснованно, поскольку следствие ФСБ официально ничем не подтвердило свои подозрения в госизмене (ст. 275 УК).

Елисеев обратил внимание на возможное нарушение в порядке возбуждения самого уголовного дела по ст. 275 УК. По его словам, разработка журналиста велась ФСБ несколько лет, а ход ее материалам почему-то дали только перед задержанием Сафронова.

Отмечается, что следствие планирует предъявить Сафронову обвинение в госизмене в понедельник, 13 июля. Подробностей этого дела нет из-за грифа «совершенно секретно». Адвокатам лишь известно, что Сафронова обвиняют в передаче в 2017 году сведений, составляющих гостайну. 

Информацию об этом ФСБ якобы получила от СВР, негласно контролировавшей переписку репортера, которую тот вел, используя домашний компьютер. Якобы Сафронов отправил материал в Чехию неким лицам, возможно, связанным с разведкой этой страны. Обвинение построено и на анализах результатов прослушки телефонных переговоров и переписки Сафронова. 

По данным издания, в материалах дела не указываются объем переданной информации. Отсутствуют данные самого получателя, а также форма и сумма вознаграждения, якобы полученного за информацию. Однако отмечается, что измена Родине была осуществлена из корыстных побуждений. О такой версии следствия также ранее говорили адвокаты, однако они подчеркивали, что сумму никто не озвучил.

Ранее адвокат Иван Павлов сообщал, что заключения о секретности в переданных Сафроновым представителю спецслужбы Чехии сведений сделали в Минобороны. Защитник отмечал, что заключения не предоставляли стороне защиты.

Напомним, в среду защита Сафронова обжаловала его арест.

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток». Своей вины журналист не признал. Павлов также заявлял, что Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.06 / Трамп пообещал больше не смотреть матчи сборной США по футболу

27.05 / В отборочных этапах чемпионата «CASE-IN» приняли участие более 4,7 тыс. человек

29.06 / Мнения: Наказывать строго, чтобы не повадно было

14.05 / Россия призвала Польшу отказаться от борьбы с памятью павших советских воинов

26.05 / МИД обвинил Госдеп в замалчивании собственных проблем с соблюдением ДОН

06.07 / Toyota анонсировала новый кроссовер Corolla Cross

24.06 / Президенту Косово и его окружению в Гааге выдвинули обвинение в 100 убийствах

21.05 / Три кота, собака и их хозяйка спасены из горящего дома

18.05 / Мирового судью в Татарстане заподозрили в торговле наркотиками

27.06 / Душа трассы “Нева”: бронзовый солдат, вставший на защиту Родины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска