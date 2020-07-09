Ученые обнаружили в атмосфере Земли необычное «звучание»

09.07.2020, 11:05, Разное

Исследователи из Гавайского и Киотского университетов провели ряд экспериментов и пришли к выводу, что атмосфера нашей планеты имеет собственное «звучание».

По мнению исследователей, это связано с определенными вибрациями, которые чем-то напоминают колокольный звон.

Человеческое ухо на самом деле не способно услышать подобные звуки, так как они выглядят как масштабные волны атмосферного давления, проходящие вдоль экватора по всей планете. Движение волн одной части волн происходит с востока на запад, а другой части в обратном направлении. При этом волны создают резонансные вибрации.

Оказывается, данное явление наблюдали ученые еще в XIX веке. С тех пор эта теория укреплялась новыми доказательствами и развивалась.

В процессе своего исследования ученые вели наблюдение за волнами с различными периодами от 2 до 33 часов. Эти волны перемещаются в атмосфере Земли со скоростью около 1,1 тысячи км/ч, в результате чего образуется своеобразный «шахматный» рисунок, который связан с распространением волн.

В настоящее время исследователи готовятся выяснить, что является причиной возникновения этих «звуковых» волн.