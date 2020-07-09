 

В США разработана революционная система наведения на цель для дронов и ракет

09.07.2020, 10:53, Разное

Американская компания CACI представила новейшую систему наведения, позволяющую ракете самостоятельно выбирать цель, если она покинула зону действия оператора. Описание технической новинки появилось в журнале The National Interest, по утверждению издания, в данной сфере произошла настоящая революция.
Для самостоятельного наведения были разработаны специальные алгоритмы, проводящие анализ траектории полета ракеты. Они учитывают ее скорость и ландшафт местности. Если оператор находится вне зоны действия сенсоров, то ракете выдается необходимая для поражения целевого объекта команда.

Новую технологию наведения получат разведывательные и ударные дроны, предназначенные для работы на средних высотах. Эксперты отмечают, что благодаря использованию разработок CACI от беспилотников не удастся скрыться, поэтому они называют систему первым военным искусственным интеллектом. Также система эффективно справляется с ракетами типа «Калибр» и «Томагавк».



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