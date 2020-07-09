В Intel обновили «молниеносный» интерфейс Thunderbolt

09.07.2020, 10:53, Разное

Компания Intel представила альтернативный вариант традиционному стандарту USB 3.1. Обновленный более быстрый и универсальный интерфейс Thunderbolt 4 поколения производитель называет «молниеносным».

Первыми устройствами, которые оснастят данным разъемом, станут компактные процессоры Intel Tiger Lake. Предыдущая, третья версия Thunderbolt, вышедшая на рынок порядка пяти лет назад, уже значительно превышала скорость USB 3.1 Gen 2, причем разница была четырехкратной, до 40 гигабит в секунду.

Следующая модификация универсального интерфейса обещает быть не намного быстрее, однако при этом он станет самым универсальным в сегменте. Так, Intel обеспечивает поддержку USB4 и всех ранее выпущенных Thunderbolt и USB, а также DisplayPort и PCIe (PCI Express). Обновленный интерфейс Thunderbolt имеет в два раза большую производительность передачи контента, в том числе видео. Также стала возможной работа с универсальными кабелями до двух метров длиной и мониторами 8K и 4K, причем в случае с последним можно подключать сразу два дисплея.

Новое поколение работает с PCIe с пропускной полосой в 32 Гбит/с с возможностью подключения внешних накопителей скоростью до 3 тысяч Мб/с. Один из портов Thunderbolt 4 может служить разъемом для зарядки, также интерфейс выводит компьютер режима сна посредством устройства ввода при подключении периферийных девайсов. Защита Intel VT-d, оснащенная непосредственным доступом к памяти предотвращает физические DMA-атаки.