 

В Евросоюзе назвали исторической ошибкой переговоры о вступлении Турции в ЕС

09.07.2020, 10:53, Новости дня

Евросоюз (ЕС) должен прекратить переговоры о приеме Турции, которые стали исторической ошибкой, сообщил Манфред Вебер, глава крупнейшей наднациональной политической партии ЕС – консервативной Европейской народной партии (ЕНП).

«Переговоры о приеме Турции оказались исторической ошибкой, которая вызвала только фрустрацию в Турции и не привела страну ближе к ЕС. Мы должны прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС и разработать новую легальную основу для наших отношений с этой страной», – передает ТАСС слова Вебера.

В марте глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что ЕС следует ускорить процесс вступления Турции в сообщество.

Между тем, в октябре прошлого года председатель Европарламента Давид Сассоли заявил, что ЕС должен приостановить переговоры о вступлении Турции в союз из-за военной операции Анкары в Сирии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.05 / США лишат Гонконг всех привилегий

15.05 / В Виннице священник УПЦ МП умер от COVID-19, вся его семья заражена

19.06 / “Позор российского футбола”. Колосков высказался о матче “Сочи” – “Ростов”

06.07 / Начался усеченный из-за COVID-19 чемпионат мира “Формула-1”

15.05 / В Москве умерли еще 68 пациентов с коронавирусом

23.06 / Во Львовской области возобновляют пассажирские автоперевозки – ОГА

23.06 / На детские выплаты выделили более 270 млрд рублей

28.05 / Миндаль улучшает здоровье сосудов и уменьшает объем талии

05.07 / В Новой Каховке горит многоквартирный дом

13.06 / Число госпитализированных в результате взрыва газа в Казани увеличилось до двух

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска