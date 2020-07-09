В Евросоюзе назвали исторической ошибкой переговоры о вступлении Турции в ЕС

09.07.2020, 10:53, Новости дня

Евросоюз (ЕС) должен прекратить переговоры о приеме Турции, которые стали исторической ошибкой, сообщил Манфред Вебер, глава крупнейшей наднациональной политической партии ЕС – консервативной Европейской народной партии (ЕНП).

«Переговоры о приеме Турции оказались исторической ошибкой, которая вызвала только фрустрацию в Турции и не привела страну ближе к ЕС. Мы должны прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС и разработать новую легальную основу для наших отношений с этой страной», – передает ТАСС слова Вебера.

В марте глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что ЕС следует ускорить процесс вступления Турции в сообщество.

Между тем, в октябре прошлого года председатель Европарламента Давид Сассоли заявил, что ЕС должен приостановить переговоры о вступлении Турции в союз из-за военной операции Анкары в Сирии.