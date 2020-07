Звезда сериала «Хор» оставила четырехлетнего сына в лодке и пропала

09.07.2020, 10:48, Новости дня

Американская актриса и певица Ная Ривера, известная по роли в сериале «Хор» и получившая звание самой сексуальной женщины в 2011 году, отправилась плавать на лодке с четырехлетним сыном и пропала, оставив ребенка одного.

Сын Риверы Джози Холлис Дорси был найден сотрудниками правоохранительных органов спящим в лодке на озере Пиру в округе Вентура, штат Калифорния, передает TMZ.

Мальчик рассказал полицейским, что его мама прыгнула в воду и не вернулась. Ребенка передали родственникам, поиски Риверы продолжаются.

Издание Daily Mail со ссылкой на шерифа округа Вентура сообщает, что актриса, вероятнее всего, утонула.

Озеро Пиру, где произошел инцидент – это рукотворное озеро в горах, его создали в 1955 году. В официальном Twitter занимающегося поисками шерифа опубликованы кадры поисковой операции.

The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 9, 2020

В лодке также был найден спасательный жилет. На парковке на берегу озера остался автомобиль актрисы с ее нетронутыми личными вещами внутри.

В среду, 8 июля, актриса опубликовала в Twitter фото с подписью «Только мы вдвоем», на котором прижимает сына к себе.

just the two of us pic.twitter.com/wCunAlGJ1B

— Naya Rivera (@NayaRivera) July 7, 2020

В «Хоре» Ривера сыграла черлидершу Сантану Лопез. Также она снималась в сериалах «C.S.I.: Майами», «Коварные горничные» и «Спасатели Малибу».

В 2011 году портал AfterEllen признал актрису самой сексуальной женщиной в мире. В 2013 году она выпустила сингл «Sorry», записанный вместе с рэпером Big Sean.