Замглавы администрации Путина считает, что в “обозримой перспективе” саммит в нормандском формате не состоится

09.07.2020, 10:40, Новости дня

Саммит “Нормандской четверки” в ближайшее время не состоится. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы администрации президента РФ Владимира Путин Дмитрий Козак, представляющий Россию в переговорах об урегулировании конфликта на Донбассе.

По его словам, для проведения саммита “в обозримой перспективе при текущей позиции Украины” нет.

Козак назвал главным условием для проведения встречи лидеров “Нормандской четверки” выполнение договоренностей Парижского саммита. Он считает, что по состоянию на сегодня “ни одна из договоренностей саммита не выполнена”. В этом Козак обвинил Украину.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки”. В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте-апреле 2020 года, однако этого не произошло.

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что саммит может состояться в августе этого года.