Канье Уэст дал интервью о своей предвыборной кампании: про разлад с Дональдом Трампом, советника Илона Маска и мечты о личной Ваканде

09.07.2020, 10:32, Разное

5 июля автор трека Jesus is King написал в своем Twitter сообщение о том, что планирует баллотироваться в президенты США и принимать участие в выборах главы государства, которые пройдут в Америке в ноябре. Слова артиста многие восприняли неоднозначно – ведь предвыборная гонка уже в самом разгаре, да и Канье известен своими неожиданными и яркими высказываниями. Однако несколько часов назад в сети появилось большое интервью с Канье Уэстом в журнале Forbes, из которого следует, что рэпер настроен серьезно и строит далеко идущие (а когда и попросту фантастические) планы на будущее своей страны. Мы публикуем отдельные фрагменты, факты и цитаты из этого интервью, из которых становится понятно, каким президентом хотел бы быть Канье Уэст.

Про слоган кампании

Канье предлагает простой и понятный слоган “ДА”. Помогать баллотироваться ему будет анонимный священник из Вайоминга. А сама партия Уэста будет носить название “Партия дня рождения”. Почему? “Потому что когда мы победим, это будет похоже на всеобщий день рождения”.

Про дружбу с Трампом

Ярый сторонник Дональда Трампа, теперь Канье отрекается от него:

Прямо сейчас я снимаю свою красную кепку… Он – единственный президент, который позволял Богу также участвовать в политическом диалоге… Но все, что происходит в стране, похоже на какой-то хаос. И мне не нравится, что он спрятался в бункере.

Канье Уэст и Дональд Трамп

Про коронавирус

В интервью Канье также упоминает, что переболел вирусом COVID-19 еще в феврале – но отрицает, что это как-то повлияло на его решение баллотироваться. Идей для улучшения ситуации с глобальной пандемией у него нет: “Мы молимся за свободу и молимся Богу. Мы просто должны перестать прогневлять Всевышнего”. После рэпер описывает то, как проходила его болезнь:

Температура, лихорадка, горячий душ, просмотр видео, в которых мне указывалось, что сделать, чтобы пережить это. Помню, кто-то сказал мне, что у Дрейка тоже коронавирус, и я тогда ответил – Дрейк не может чувствовать себя еще хуже, чем я!

Про саму кампанию

Канье отрицает, что предвыборная кампания является поводом привлечь внимание к его новой пластинке: “Я буду раздавать свой альбом бесплатно всем желающим”. Помимо священника из Вайоминга его будет поддерживать супруга Ким Кардашьян – правда, пока непонятно, как она отнеслась к сделанным в интервью заявлениям Канье против абортов и вакцинации. Также поддерживать музыканта будет Илон Маск:

Мы обсужали это последние четыре года. И я предложил ему возглавить нашу будущую космическую программу.

Илон Маск и Канье Уэст

Про выборы

До 2020 года Канье Уэст сам никогда не голосовал и впервые решил сделать это именно сейчас:

Я был напуган. Мне говорили, что если я проголосую за Трампа, моя музыкальная карьера будет окончена. А партия демократов запугивала меня, что я, как темнокожий, должен быть с ними. Меня угрозами пытались заставить принять ту или иную сторону.

Про отношение к вакцинации

Многие дети остаются парализованными после вакцины… Поэтому когда они говорят, что вылечат COVID-19 вакциной, я становлюсь очень осмотрительным. Это – знак нечистого. Они хотят поместить в нас чипы, сделать так, чтобы мы не могли пересечь ворота рая. Мне жаль, но эти люди – внутри них дьявол. И самое грустное, что в итоге никто из нас не попадет на небеса. Следующий вопрос.

Про Ваканду (выдуманную страну из фильма “Черная пантера”)

Многим афроамериканцам не понравилось их представление в фильме “Черная пантера”. Но я собираюсь использовать модель Ваканды, потому что это лучше всего объясняет, как будет выглядеть наша группа дизайнеров в Белом доме. Вот у вас есть Канье Уэст – один из самых могущественных людей на Земле. Я не говорю “самый могущественный”, потому что есть еще сверхдержавы инопланетного уровня, и лишь работая вместе, мы сможем освободить планету… Так вот, Ваканда. Помните, там есть такой момент, когда король приходит к главной ученой за самонадевающимися кроссовками? Вот такой уровень инновации можно будет ожидать… И в сфере медицины тоже. Ради нашей свободы сейчас умирает столько солдат, что лекарство от Вич точно где-то рядом. Нужно просто смиксовать фармакологию и чистую случайность.

Канье Уэст

Про внешнюю политику

Я еще не разработал стратегию. Пока что я сконцентрирован на защите Америки с нашей прекрасной армией. Давайте сначала подумаем о себе… Когда я стану президентом – давайте начнем раздавать обещания, – NBA будет проводить соревнования от Нигерии до Наньчаня и мир увидит игру лучших атлетов. Мир коренным образом изменится. Деньги вернутся. Я люблю Китай. Эта болезнь – не их вина. Китайцы не виноваты, они ведь тоже божьи люди. Я люблю Китай. Эта страна изменила мою жизнь.

И про другие важные вещи

Мы должны избавиться от всякой химии. В дезодоранте, зубной пасте есть химикаты, которые не дают нам в полной мере служить Господу.

В конце разговора Канье также рассуждает о том, что будет, если он не победит в 2020-м:

Давайте посмотрим, будет ли это назначение на 2020-й или на 2024-й – потому что Господь выбирает президента. Одержу я победу в 2020-м или 2024-м – это будет Его выбором… Просто Господь дал мне ясность и сказал, что пришло время. Но я не сумасшедший, мы не будем сумасшедшими – мы будем Yeezy (название бренда Уэста Yeezy рифмуется с английским аналогом слова “сумасшедший” crazy – Ред.). Мы перейдем на совершенной другой уровень. ДРУГОЙ.

Канье Уэст