Лиза Арзамасова ответила на критику ее романа с Ильей Авербухом

09.07.2020, 10:32, Разное

На днях HELLO.RU рассказал о романе актрисы Лизы Арзамасовой и хореографа в фигурном катании Ильи Авербуха, после чего эта информация распространилась по другим СМИ и социальным сетям. Реакция поклонников знаменитостей и обычных пользователей была неоднозначной: кто-то удивлялся такому “необычному союзу”, кто-то недоумевал по поводу 21-летней разницы в возрасте, третьи высказывали мнение о том, кто бы лучше подошел Лизе и Илье, по их мнению. Актриса не осталась в стороне от всего этого и несколько часов назад обратилась к поклонникам через свою Instagram-страницу:

Ребят… Ну чего вы так расшумелись? Ну что произошло? Мир на голову не рухнул. И я – всё та же Лиза. Волей-неволей читаю комментарии. Ну куда деться? Это как гипноз… И критику, и “рекомендации”, и советы о том, что мне “нужно”, и возмущения, и нездоровые какие-то маньяческие монологи. Вопрос у меня серьёзный: чего случилось-то в нашем королевстве??? Мы с вами вместе в сети часто обсуждали серьёзные философские вопросы, находили взаимопонимание, с юмором реагировали на сложные ситуации, проявляли такт и деликатность. И вдруг такой “взрыв на макаронной фабрике”… Вы чего? Ребята? Прописная истина: у каждого из нас помимо работы, общения, выхода в сеть, есть ещё огромная жизнь, в которой происходит много событий – и хороших, и плохих. И я никогда не была настолько самоуверенной, чтобы, когда даже очень близко общаюсь с человеком, думать, что я всё об этом человеке знаю и понимаю. Я стою к собеседнику лицом к лицу, но в курсе, что там, за спиной, у каждого – большая и очень часто – совершенно непредсказуемая жизнь, огромная, как вселенная, – суверенное личное пространство. И знаете, как я отношусь к этому пространству? Очень просто: с уважением и лозунгом “не моё дело”. Когда со мной открыто про что-то личное говорят, я благодарна за доверие, когда молчат – я… ещё благодарнее.))) Вот в чём парадокс: большинство людей публичных профессий смирились и никак не реагируют, когда им приписывают “романы, интриги, проступки”, не истерят по этому поводу. Хотя и неприятно бывает, и отношениям вредит. Но уже махнули рукой: “против лома нет приёма”. Так откуда такая обратная “истерика” от некоторых моих дорогих подписчиков, когда вдруг появляется какая-то реальная информация? Вы знаете, что я не люблю и пока не умею говорить на тему личной жизни. Но ведь по крупному счёту, что нужно знать обо мне? Точнее так: что нужно знать обо мне тем, кто любит меня и уважает? Только то, что у меня Всё Хорошо. Разве этого мало? А уж как там всё в деталях, какая разница? С огромным уважением к вам, Ваша Лиза.

О личной жизни звезды сериала “Папины дочки”, фильмов “Поп” и “Любовь в большом городе”, театральной актрисы и попечителя фонда “Старость в радость” – Лизы Арзамасовой известно немного. В разное время ей приписывали романы с Филиппом Бледным (ее коллегой по “Папиным дочкам” и театру) и с Родионом Газмановым, с которым они регулярно выезжают в дома престарелых с концертами. Однако на эти слухи Лиза отвечала всегда однозначно – дружба и только. Отношения с Ильей Авербухом – первые, которые она подтвердила лично.

Илья Авербух, продюсер собственных ледовых шоу, хореограф в фигурном катании и бывший фигурист, с 1995 по 2007 год был женат на Ирине Лобачевой. В 2004 году у них родился сын Мартин. Вчера он также прокомментировал отношения с Лизой.