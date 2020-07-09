 

Медведев рассказал об отношениях с Путиным

09.07.2020, 10:30, Новости дня

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал об общении с президентом Владимиром Путиным, отметив, что у них по-прежнему сохраняются добрые товарищеские отношения и «все хорошо».

«Этот вопрос я слышу не первый год. И отвечаю на него приблизительно одинаково. У нас по-прежнему добрые товарищеские отношения», – сказал он в интервью ИД «КП», отвечая на вопрос об отношениях с Путиным и о том, стали ли они чаще или реже общаться после ухода Медведева с поста премьера.

Он отметил, что президент – первое лицо в стране, а сам он сейчас является его заместителем, который отвечает за функционирование Совбеза, за обеспечение вопросов безопасности.

«Ровно поэтому мы регулярно общаемся в различных форматах, обсуждаем самые разные вопросы в сфере безопасности, в узком смысле слова, и экономические вопросы, и социальные», – добавил зампред СБ.4Он упомянул, что и как председатель «Единой России» периодически обращается к президенту по партийной проблематике.

«Особенно когда речь шла о подготовке предложений по поддержке экономики, социальной сферы, по некоторым вопросам труда, занятости. Такие предложения я готовил не только как заместитель председателя Совета Безопасности, но и как руководитель партии. И по этой теме мы тоже общались. Так что все в порядке. Все хорошо», – заверил Медведев.

Ранее Медведев дал совет тем, кто хочет стать президентом: самое главное – это работать по-серьезному, ответственно относиться к своим обязанностям, быть работоспособным и иметь силу воли.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / Daily Mail – Сорос предрёк конец Евросоюза из-за коронавируса

25.05 / Найден способ вернуть приложениям на смартфоне классические значки

01.07 / Гол Роналду помог “Ювентусу” переиграть “Дженоа”

31.05 / В Минске – массовая акция оппозиции после задержания Тихановского

30.05 / Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за повреждение телекоммуникационных сетей

18.06 / Одноклубник Овечкина собрал 27 тыс. долларов на благотворительность

28.05 / Британия возглавила мировой рейтинг смертности от коронавируса

06.07 / Амурские выпускники написали ЕГЭ по русскому языку

21.06 / Рублев и Джокович встретятся в финале Adria Tour

26.06 / Гривна к евро подорожала до 29,91 грн/€

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска