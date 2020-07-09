Медведев рассказал об отношениях с Путиным

09.07.2020, 10:30, Новости дня

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал об общении с президентом Владимиром Путиным, отметив, что у них по-прежнему сохраняются добрые товарищеские отношения и «все хорошо».

«Этот вопрос я слышу не первый год. И отвечаю на него приблизительно одинаково. У нас по-прежнему добрые товарищеские отношения», – сказал он в интервью ИД «КП», отвечая на вопрос об отношениях с Путиным и о том, стали ли они чаще или реже общаться после ухода Медведева с поста премьера.

Он отметил, что президент – первое лицо в стране, а сам он сейчас является его заместителем, который отвечает за функционирование Совбеза, за обеспечение вопросов безопасности.

«Ровно поэтому мы регулярно общаемся в различных форматах, обсуждаем самые разные вопросы в сфере безопасности, в узком смысле слова, и экономические вопросы, и социальные», – добавил зампред СБ.4Он упомянул, что и как председатель «Единой России» периодически обращается к президенту по партийной проблематике.

«Особенно когда речь шла о подготовке предложений по поддержке экономики, социальной сферы, по некоторым вопросам труда, занятости. Такие предложения я готовил не только как заместитель председателя Совета Безопасности, но и как руководитель партии. И по этой теме мы тоже общались. Так что все в порядке. Все хорошо», – заверил Медведев.

Ранее Медведев дал совет тем, кто хочет стать президентом: самое главное – это работать по-серьезному, ответственно относиться к своим обязанностям, быть работоспособным и иметь силу воли.