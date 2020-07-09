Подруга Жанны Фриске опубликовала архивное фото: Она не гналась за мнимым счастьем

09.07.2020, 10:23, Разное

Подруга Жанны Фриске обнародовала фотографию, на которой, по ее мнению, наиболее четко видны искренние эмоции артистки. Катя Цветова утверждает, что этот снимок впервые увидела общественность, и ее это не может не радовать. Девушка решила поразмышлять на важные темы в комментариях под фотографией певицы.

Катя призналась, что Жанна всегда отличалась от своих звездных коллег по цеху. Фриске никогда не рвалась за публичностью и довольствовалась уважением со стороны родственников и близких друзей.

Подруга певицы уверена: если бы Жанна была сейчас рядом, ее бы совсем не волновал “Инстаграм” и статистика просмотров историй в социальной сети. Цветова добавила, что любой ажиотаж, возникавший вокруг звезды, создавали поклонники или СМИ. Фриске даже не приходилось давать повод для обсуждения, за нее все делали другие.

“Мысли были чистые у нашей Жанны. Никому не желала плохого, никого не обсуждала. Просто жила по своим правилам. Сама себе их придумывала и сама выполняла, живя на 100% своей, а не чужой жизнью”, – призналась близкая подруга артистки.

По словам Кати, однажды Жанна завела страничку в социальной сети под своим именем, но ей никто не поверил. Поклонники сами с собой разговаривали и пытались убедить новых подписчиков в том, что это очередной фейковый профиль.

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Публикация от КАТЯ ШТЕРН (@katia_stern_) 8 Июл 2020 в 7:00 PDT

Близкие друзья Фриске прекрасно знали ее нелюбовь к новостям в интернете и лишним поводам для перемывания костей. Они не могли поверить, что Жанна решилась на личный аккаунт.

Цветова заверила, что артистка никогда бы не стала выставлять свою жизнь напоказ, делиться подробностями семейных проблем или рассказывать, как воспитывать детей. Жанна Фриске отличалась от других звезд и “никогда не гналась за фиктивным счастьем”.