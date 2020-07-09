 

На Украине создали петицию об отставке Зеленского

09.07.2020, 10:22, Разное

В материале говорится о том, что за несколько дней до второго тура выборов Владимир Зеленский пообещал соотечественникам никогда не нарушать закон, если он займет пост главы страны. В противном случае он немедленно подаст в отставку.

Однако недавно стало известно, что лидер документально не известил об огромной сумме денег, которую он получил от продажи облигаций внутреннего государственного займа. Таким образом Зеленский нарушил закон о противодействии коррупции.

Отметим, петиция об отставке президента появилась накануне на его официальном сайте.
Чтобы Владимир Зеленский обратил внимание на документ, он должен собрать 25 тысяч подписей. Пока свой голос отдали
6 460 украинских граждан. Итоги подведут через 92 дня.

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) 8 Июл 2020 в 10:37 PDT

В начале июля СМИ сообщили о падении рейтинга главы страны. Число жителей Украины, которые одобряют деятельность Владимира Зеленского, за месяц снизилось до 36%. Доля тех, кому не нравится работа президента, составила 52%. Остальные респонденты воздержались от ответа.

Опрос проводила социологическая группа “Рейтинг” с 24 июня по 28 июня этого года. Свое мнение о лидере высказали две тысячи совершеннолетних украинских граждан из различных регионов страны. Статистическая погрешность не превысила 2,2%.



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