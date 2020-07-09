Оппозиция в Белоруссии потребовала снятия Лукашенко

09.07.2020, 10:22, Разное

По словам оппонентов белорусского лидера, у них имеются доказательства использования Александром Лукашенко административного ресурса при сборе подписей в поддержку его выдвижения. Также его обвинили в силовом давлении на других кандидатов.

Представители партии отметили, что нынешняя президентская кампания в стране разворачивается по худшему сценарию. По мнению ее руководства, Александр Лукашенко проводит свою избирательную кампанию “бесстыдно”.

Напомним, выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Примечательно, что два соперника президента Александра Лукашенко арестованы. Это экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и блогер Сергей Тихановский. Еще у одного претендента на пост главы государства, экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало, Центризбирком забраковал подписи.

Протесты в Беларуси – одна из главных тем недели. Тысячи человек накануне в Минске выстроились в живую цепь длиной почти пять километров. Причиной стали задержания противников Лукашенко на президентских выборах pic.twitter.com/YR9NKNBTk9

— DW на русском (@dw_russian) June 19, 2020

Как писали “Дни.ру”, с конца мая этого года в республике идут массовые протесты против Александра Лукашенко. Граждане призывают его уйти в отставку. Протестующих белорусский лидер окрестил “майданутыми”. Он призвал армию и правоохранительные органы сделать все возможное для наведения порядка.