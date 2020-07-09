Байден и Сандерс опубликовали совместные политические предложения

09.07.2020, 10:21, Новости дня

Штаб вероятного кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена опубликовал серию политических рекомендаций, составленных вместе со сторонниками сенатора от Вермонта Берни Сандерса, который был его оппонентом на праймериз.

Таким образом они подчеркнули единство партии перед выборами в ноябре.

110-страничный документ является результатом нескольких недель переговоров «рабочих групп по достижению единства» из шести и восьми человек, назначенных Байденом и Сандерсом.

В большинстве своем рекомендации основаны на более умеренных позициях, которые занимал Байден во время праймериз, а не крупных политических предложениях прогрессивного крыла.

Однако они свидетельствуют о готовности Байдена согласиться с некоторыми прогрессивными целями, включая ускоренные сроки достижения нулевых углеродных выбросов, что рекомендовала рабочая группа, сопредседателем которой была конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес.

«Конечно же, как и в любых совместных усилиях, здесь есть место для переговоров и компромисса, – написала в Твиттере Окасио-Кортес. – Но я считаю, что усилия рабочей группы по климату серьезно и значительно улучшили позиции Байдена».

Опубликованный в среду документ пока не является платформой Демократической партии.

Байден поблагодарил рабочие группы «за их службу и помощь в разработке смелой, новаторской платформы для партии и страны».

Со своей стороны Сандерс заявил, что рабочие группы «создали хороший политический план, который поведет страну в столь необходимом ей прогрессивном направлении».

Группа рекомендовала взять обязательство устранить углеродные выбросы от электростанций к 2035 году.

Она призвала вновь присоединиться к Парижскому соглашению по климату с первого дня работы потенциальной администрации Байдена.

Касаясь вопроса об уголовном правосудии, рабочая группа призвала запретить применение полицейскими удушающих приемов и создать национальную базу данных для отслеживания сотрудников правоохранительных органов, злоупотреблявших своими полномочиями.

«Демократы считают, что нам нужно коренным образом пересмотреть систему уголовного правосудия сверху донизу», – говорится в документе.

При этом в нем не упоминается лишение полиции финансирования, за что выступают некоторые либеральные активисты.

В сфере экономики рабочая группа поддержала повышение федерального минимума заработной платы до 15 долларов в час, 12 недель оплачиваемого отпуска по болезни или семейным обстоятельствам для всех работников и семей, а также всеобщий бесплатный доступ к детским дошкольным учреждениям для детей 3-4 лет.

Рабочая группа заявила, что демократы «примут решительные меры по выравниванию возможностей для небелого населения, рабочих семей, женщин и других людей, которых отставили в сторону».

В сфере иммиграционной политики рабочая группа не стала поддерживать призывы прогрессивного крыла к ликвидации Службы иммиграционного и таможенного контроля.

При этом они отметили, что демократы хотят отказаться от того подхода к иммигрантам и просителям убежища, который исповедует президент Дональд Трамп.

«Демократы положат конец позорным усилиям администрации Трампа закрыть двери перед наиболее уязвимыми беженцами мира», – говорится в рекомендациях.