 

В РФ подтвердили 6,5 тыс. новых случаев коронавируса

09.07.2020, 10:16, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 6509 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 707 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 6509 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 27,3% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 568, Подмосковье – 292, Свердловской области – 276.

Всего в стране выявлено 707 301 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 481 316 человек, из них 8805 человек вылечился за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 176 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 10 843 человек.

Накануне, 8 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 6562. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 53.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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