 

В США пожаловались на существенный рост дефицита бюджета

09.07.2020, 10:16, Новости дня

Бюджетное управление конгресса США представило данные, согласно которым дефицит федерального бюджета страны в июне 2020 года составил 863 млрд долларов, этом же месяце прошлого года он составлял 8 млрд долларов.

Уточняется, что рост расходов связан с пандемией коронавируса, передает РИА «Новости».

В соответствующем докладе также говорится, что за девять месяцев 2018–2019 финансового года (октябрь 2018 – июнь 2019) дефицит бюджета составлял 747 млрд, при этом данный показатель за девять месяцев 2020 финансового года составил 2,7 трлн долларов.

Напомним, в июне телеканал CBS News со ссылкой на министерство финансов страны сообщил, что государственный долг Соединенных Штатов достиг рекордной отметки, остановившись на уровне в 26 трлн долларов.



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