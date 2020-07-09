 

Медведев поделился лайфхаком для желающих стать президентом

09.07.2020, 10:08, Новости дня

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев дал совет тем, кто хочет стать президентом: самое главное – это работать по-серьезному, ответственно относиться к своим обязанностям, быть работоспособным и иметь силу воли.

«В любой должности, а тем более в должности президента самое главное – это работать по-серьезному, принимать взвешенные решения, ответственно относиться к своим обязанностям. Мне кажется, это главное качество для любого человека. Работоспособность и сила воли для того, чтобы достигнуть успехов. И на государственной должности, и в любой другой деятельности. Вот такой лайфхак», – сказал Медведев в интервью издательскому дому «Комсомольская правда».

Он также вспомнил одну из своих пресс-конференций, когда отвечал на вопросы популярных блогеров. На вопрос, кто является его любимым журналистом, он ответил: «Те, кто тогда в студии присутствовали, тоже в известной степени журналисты». Но, по его словам, любимчиков у него нет.

«Как человек, довольно долгое время занимающий государственные посты, я всегда стараюсь смотреть разную палитру мнений. Будь то журналистские мнения или мнения в социальной сети. Тем более что сегодня граница между журналистом и блогером эфемерна. Популярность отдельных блогеров превосходит существенно популярность классических журналистов. У меня нет каких-то любимчиков. Специально я ни за кем не слежу, да и времени у меня на это нет», – добавил Медведев.

Напомним, в июне Медведев предупредил о риске появления «большого брата» из-за цифровизации.



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