Сроки сдачи российского лайнера «Мустай Карим» перенесли

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09.07.2020, 9:53, Новости дня

Сроки сдачи новейшего российского круизного лайнера «Мустай Карим» сдвинули предварительно на август в связи с ухудшением эпидимеологической обстановки, сообщили в пресс-службе завода «Красное Сормово».

«Сроки передачи пассажирского теплохода проекта PV300 «Мустай Карим» сдвинуты в связи с введением режима повышенной готовности в регионе и возникшей эпидемиологической обстановкой в стране и в мире в 2020 году», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе. 

Отмечается, что в настоящее время устраняются замечания заказчика и обсуждаются новые условия сдачи судна. 

Предварительно, лайнер будет передан в августе 2020 года, сообщили в пресс-службе.

Ранее президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщал, что российский круизный лайнер «Мустай Карим» будет спущен на воду в сентябре. 

В мае на воду был спущен первый российский лайнер «Петр Великий», который будет совершать круизы по Каспийскому и Черному морям.  



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