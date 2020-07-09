 

Длительность фазы быстрого сна может повлиять на раннюю смерть

09.07.2020, 9:53, Разное

Ученые обнаружили, что фаза быстрого сна влияет на продолжительность жизни. Если человек находится в данной фазе менее 20-25% от общей длительности сна, то риски ранней смерти могут возрасти до 13%.
Иначе фазу быстрого сна называют REM-фазой и до новых исследований ее влияние на раннюю смерть никак не проявлялось. Во время REM-фазы наблюдается повышенная активность головного мозга, на фоне которой человек иногда наблюдает яркие сновидения. От общего сна REM-фаза может составлять от 20 до 25%.

Специалисты провели два независимых исследования, результаты которых оказались практически идентичными. Дело в том, что чем меньше человек пребывает в фазе быстрого сна, тем выше риски наступления ранней смерти. Наиболее характерно это проявляется среди пожилых пациентов.



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